Hüngheimer Weihnachtsmarkt „klein, aber fein“

Hüngheim.Die drei Hüngheimer Vereine, das „Pumpi“, die Garde und der Elferrat der „Hüngemer Schleufer“ veranstalteten am Vorabend des dritten Advents auf dem Vorplatz des Pumpenhauses ihren „kleinen, aber feinen“ Weihnachtsmarkt. Der angekündigte Schnee rieselte noch nicht über den Stadtteil Hüngheim. Allerdings war es kalt und die eine oder andre rote Nase gab es bei den Besuchern, die einige schöne Stunden auf dem liebevoll gestalteten Markt verbrachten und sich so auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmten. Die aufgebauten Weihnachtsbuden waren schön dekoriert und hell beleuchtet. Wieder gab es ein großes, vielfältiges Angebot an weihnachtlichen Geschenkartikeln wie Honig und Honigprodukte, Marmeladen, Holzartikel, Kerzen und Liköre, Blumendeko und Schmuck. Der Duft von Glühwein und Punsch zog über den kleinen Platz. Zudem gab es ein reichhaltiges Angebot an Speisen und Getränken. Ein eigens aufgestelltes Zelt lud die Besucher zum Verweilen ein. Die Kinder warteten schon ungeduldig auf den Weihnachtsmann. Bild: Helmut Frodl

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.12.2018