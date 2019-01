Im August wird mit dem Jugendtreff das Doppeljubiläum gefeiert

Unterwittstadt.Die Bilanz eines erfolg- und arbeitsreichen Vereinsjahrs zogen die Mitglieder des Heimat- und Kulturvereins bei ihrer Jahreshauptversammlung im Gasthaus „Zum Ochsen“ in Ballenberg. Im Mittelpunkt der gut besuchten Versammlung standen neben den einzelnen Berichten auch Neuwahlen zum Vorstand. Die seitherige Vorsitzende Jeannette Schmitt wurde dabei einstimmig wiedergewählt.

Rückblick auf zahlreiche Termine

Mit einem besonderen Gruß an die anwesende Abordnung des Jugendtreffs und Ortsvorsteher Erik Pfeiffer eröffnete Jeannette Pfeiffer die Versammlung. Nach Regularien und dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder berichtete Schriftführer Johannes Gehrig über die Tätigkeiten im zurückliegenden Vereinsjahr. Nach der Jahreshauptversammlung am 27. Januar wurde am Fastnachtsdienstag der traditionelle Strohmannumzug durch Unterwittstadt veranstaltet. Im Anschluss gab es im Schulhaus Kaffee und Kuchen sowie ein Vesper. Cordula Diemer, Annette Baumann und Sandra Gehrig führten im Alois-Deißler-Keller für die kleinen Kinder ein Puppentheaterstück auf.

Grundreinigung im Schulhaus

Mitte April wurde unter Mitwirkung des Jugendtreffs und Unterwittstadter Bürgern ein Arbeitseinsatz durchgeführt. Neben der Grundreinigung des Schulhauses wurde die Sanierung der Mauer zwischen Schule und Kirche, die bereits im Jahre 2016 begonnen wurde, weitergeführt.

Am 30. April wurde der Maibaum gestellt. Traditionell umrahmte der Musikverein Ballenberg diesen schönen Brauch. Im Feuerwehrgerätehaus klang bei einem zünftigen Vesper der Abend aus.

Am 1. Mai veranstaltete der Verein die alljährliche Maiwanderung, die in Richtung Erlenbacher Windräder ging. An der Grillhütte vorbei wurde auf dem Rückweg am Parkplatz der Firma Schimscha eine Vesperpause eingelegt. Weiter ging die Wanderung über Ballenberg zurück nach Unterwittstadt. Abschluss war am Spielplatz.

Am 10. August wurde unter fachlicher Anleitung von Veronika Diemer eine Kräuterwanderung durchgeführt. Wie der Schriftführer weiter berichtete, wurde in Zusammenarbeit mit dem Jugendtreff im Rahmen des Ferienprogramms ein Bobbycar-Rennen durchgeführt. Nach der Siegerehrung ging es in den Jugendtreff, wo weitere Spiele und eine Kinderdisco die Aktion abrundeten.

Mitte September haben die Mitglieder des Vereins zusammen mit den Einwohnern des Dorfes einen Ausflug nach Bamberg und Umgebung durchgeführt. Nach der Heimfahrt klang der erlebnisreiche und schöne Tag im Gasthaus „Ochsen“ in Ballenberg aus. Die letzte Veranstaltung im vergangenen Jahr war der mit dem Ortschaftsrat durchgeführte Besen im Alois-Deißler-Keller. Im Berichtszeitraum traf sich der Vorstand zu drei Sitzungen.

Den Kassenbericht erstattete Michael Specht. Die Kassenprüfer Dominic Väth und Andreas Eckert stellten eine einwandfreie Kassenführung fest, worauf der Vorstand einstimmig entlastet wurde.

Unter der Leitung von Lukas Diemer wurde die seitherige Vorsitzende Jeannette Schmitt in ihrem Amt bestätigt. Zum zweiten Vorsitzenden wurde Erik Pfeiffer gewählt. Einstimmig wiedergewählt wurden Johannes Gehrig als Schriftführer sowie Marion Gulden als Kassenwartin.

In das Amt als Beisitzer wurden Michael Merz, Michael Specht und Andreas Krieg gewählt. Kassenprüfer bleiben Andreas Eckert und Dominic Väth.

Umzug und Maibaumstellen

Danach ging Jeannette Schmitt auf die Planungen im Vereinsjahr 2019 ein. So sollen die traditionellen Veranstaltungen wie Strohmannumzug, Maibaum stellen, Mai- und Kräuterwanderung wieder durchgeführt werden.

Wieder ein Arbeitseinsatz geplant

Ein Arbeitseinsatz ist ebenfalls wieder geplant. In diesem Jahr müssen die Spielgeräte und die Grillhütte wieder gestrichen werden. Weiter soll die Grünfläche vor dem Friedhof nach Wasseranschlussarbeiten wieder neu begrünt werden.

In diesem Jahr werden der Jugendtreff Unterwittstadt 40 Jahre und der Heimat- und Kulturverein 20 Jahre alt. Dies soll mit einem gemeinsamen Fest am 2. und 3. August gefeiert werden. Weiter ist geplant, für die Einwohnerschaft eine Weinprobe zu organisieren. Die Vorsitzende bedankte sich bei allen Mitgliedern und bei der Bevölkerung für die große Unterstützung im vergangenen Jahr und schloss die harmonisch verlaufene Versammlung. F

