In der Vereinsgeschichte noch nie so erfolgreich

Ein großes Projekt war auch die Sportheimsanierung. Zum sportlichen Teil betonte der Vorsitzende, dass beide Mannschaften in der Runde sehr erfolgreich spielten. Derzeit liegen beide jeweils auf dem 2. Tabellenplatz.

Dem Verein gehören derzeit 348 Mitglieder an, 13 Personen sind im vergangenen Jahr neu eingetreten. In seinem kurzen Ausblick ging der Vorsitzende auf die geplanten Aktivitäten im Jahre 2018 ein. So sollen weitere Renovierungs- und Verschönerungsarbeiten rund um das Sportheim durchgeführt werden. Die geplante „Mega-Party“ wird am 23. März stattfinden, ein Vereinsausflug ist für den 13. Mai geplant und das diesjährige Sportfest wird vom 20. bis 23. Juli veranstaltet.

Den sportlichen Rückblick über die Abteilung Fußball gab dessen Leiter Klaus Rüttenauer. In der abgelaufenen Verbandsrunde konnte die 1. Mannschaft mit dem 4. Tabellenplatz die beste Saisonplatzierung der TSV-Vereinsgeschichte erreichen. Aktuell belegt das Team den zweiten Tabellenplatz in der Landesliga. Die 2. Mannschaft belegte nach Ablauf der Runde in der Kreisklasse B 1 mit 51 Punkten einen 3. Tabellenplatz. In der aktuellen Spielzeit belegt sie ebenfalls den 2. Platz.

In der Saison 2017 erkämpfte die Damenmannschaft des TSV den 7. von neun Tabellenplätzen in der Freizeitrunde Tauberbischofsheim-Odenwald. Ein Trainingslager wurde von den Damen durchgeführt, ein Ausflug nach Oberstdorf und die Weihnachtsfeier rundeten das Jahr ab.

Den Bericht des Jugendfußball Ravenstein erstattete ebenfalls Klaus Rüttenauer. Über 100 Kinder und Jugendliche von den Bambinis bis zur A-Jugend bestreiten mit dem Jugendfußball Ravenstein die Saison 2017/2018 und sind in verschiedenen Spielgemeinschaften in den Spielbetrieb mit erfreulichen Erfolgen eingebunden.

Den Tätigkeitsbericht für die Tischtennisjugend des Vereins erstattete Franz Eberhard. Derzeit wird mit einer Schülermannschaft am Spielbetrieb teilgenommen, wobei die Leistungen der Schüler vom Vorjahr zur neuen Runde in diesem Jahr deutlich gesteigert werden konnten. Momentan wird der fünfte Platz belegt. Den Bericht der Seniorenmannschaften erstattete Daniel Eberhard. Der TSV beteiligt sich mit drei Seniorenmannschaften, am Spielbetrieb, die in der Kreisliga B, der Kreisklasse A und der Kreisklasse Buchen spielen und derzeit gute Plätze belegen. Die „Erste“ hat sogar noch Chancen, Meister zu werden.

Wie Margit Volk berichtete ist auch die die Damengymnastikgruppe des TSV sehr engagiert. Zwanzig Frauen im Alter von 30 bis 60 Jahren treffen sich regelmäßig zu den Turnstunden. Aktiv waren die Damen auch beim Sportfest mit dem Kaffee- und Kuchenstand. Ein Ausflug führte ins schöne Beckstein. Den detaillierten Kassenbericht erstattete Peter Klingbeil. Paul und Jochen Kern hatten die Kassenunterlagen geprüft. Es gab keinerlei Beanstandungen. Die Kassenprüfer bescheinigten dem Kassierer eine vorbildliche Arbeit.

Der stellvertretende Bürgermeister Klaus Schmitt überbrachte die Grüße des Ortschafts- und Gemeinderates sowie von Bürgermeister Hans-Peter von Thenen. Er bedankte sich bei den Vereinsmitgliedern für die geleistete Arbeit im vergangenen Jahr und lobte auch die gute Jugendarbeit. F

