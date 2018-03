Insgesamt 39 Veranstaltungen durchgeführt

Anzeige

Oberwittstadt.Zur 22. Mitgliederversammlung des Heimat- und Kulturvereins Oberwittstadt im Gemeinschaftshaus hatten sich sehr viele interessierte Mitglieder eingefunden, die vom Vorsitzenden Simon Meister begrüßt wurden.

Reges Vereinsleben

Deutlich wurde in dieser Ver-sammlung, dass der Verein ein reges und aktives Vereinsleben hatte und sehr viele Veranstaltungen im abgelaufenen Jahr durchführte.

In einer Gedenkminute gedachte man den verstorbenen Mitgliedern. Schriftführerin Beate von Thenen ließ in ihrem Tätigkeitsbericht die Aktivitäten des vergangenen Jahres Revue passieren. Dem Verein gehören derzeit 105 Mitglieder an. Es wurden insgesamt 39 Veranstaltun-gen im Gemeinschaftshaus abgehalten, zu denen neben Privatvermietungen und der Hütte „Steinig“ auch die von den örtlichen abgehaltenen Festen wie das Frühlingsfest des Musikvereins, Fastnachtsveranstaltung, Grünkernfest, Kinomobil, Schlachtfest, Erntedankfest, die St. Martinsveranstaltung sowie Sitzungen des Gemeinde- und Ortschaftsrates gehörten. Zudem fanden vier Sitzungen des Vorstandes statt. Zu den vielen Tätigkeiten 2017 gehörten auch die Veranstaltungen mit dem Kinomobil, zwei durchgeführ-te Grüngutaktionen, ein erster Antragworkshop in Baden-Württemberg zum Großprojekt „Suedlink“ und das begeisterte Konzert mit der Mundartgruppe „Annaweech“ vor mehr als 300 Besuchern. Kassiererin Stefanie Rebmann unterrichtete die Mitglieder in ihrem vorgetragenen Kassenbericht über Einnahmen und Ausgaben des Vereins. Trotz einer Vielzahl von durchgeführten Veranstaltungen ergaben sich wieder Mehrausgaben, was auf die hohen monatlichen Reinigungskosten zurückzuführen ist.