Irgendwann flog mehr als nur Erde durch die Luft

Merchingen.Einen Einblick in eine schwierige Sportart erhielten 14 Mädchen und Jungen beim Golf-Schnupperkurs der Jungen Union (JU) Adelsheim/Osterburken im Rahmen des Sommerferienprogramms auf dem Gelände des Golfclubs „Kaiserhöhe“ in Merchingen.

Wie schon seit Jahren bot die JU das Ferienprogramm gemeinsam für Adelsheim und Osterburken an. Nach der Begrüßung durch den JU-Vorsitzenden Dr. Christian Häußler gab der Trainer Siegfried Schneider einen kleinen Überblick über das Golf spielen, bei dem ein Einstieg für alle Altersklassen geeignet ist.

Gar nicht so leicht

„Eine kleine Ungenauigkeit oder Unkonzentriertheit und der Schlag landet weit entfernt von seinem gewollten Ziel“, erklärten Schneider und Siegfried Bönisch den interessierten Teilnehmern die Kunst des Golfens. Zunächst gab es eine Einführung in die grundlegenden Techniken und da zeigte sich schon, dass es gar nicht so einfach ist, den Ball in die gewünschte Richtung zu bringen.

Nach Abschlagsübungen, bei denen sich außer dem Ball häufig auch ein Stück Erde in die Luft erhob, ohne dass es der guten Laune der Teilnehmer schadete, und ersten Einlochversuchen auf dem Grün, folgte in drei Gruppen ein kleines Turnier auch dem 6-Loch-Platz.

Alle Teilnehmer erhielten einen kleinen Preis und ein Lob. Philipp Häußler von der Jungen Union bedankte sich bei den Trainern und Helfern.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.09.2018