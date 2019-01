Jahresmotto nimmt aktuelle Situation auf die Schippe

Brisantes Motto auf dem Merchinger Jahresorden. Helmut Frodl

Merchingen.Die FG „Merchemer Brogge“ rüsten sich für die „Hochzeit“ der Fastnachtskampagne im Broggedorf.

Sie haben für ihren schön gestalteten Jahresorden ein besonderes und auch brisantes Motto gewählt, das Sitzungspräsident Maximilian Maurer bei der Fastnachtseröffnung am 11. November dem närrischen Völkchen bekanntgab: „Edeka und Kindergarten sind uns genommen, doch einen haben wir noch nicht losbekommen.“

Mit diesem Jahresmotto nimmt der „Brogge“ die aktuelle Situation in der Stadt auf die närrische Schippe und bringt damit seinen Unmut zum Ausdruck. Der närrische Fahrplan in Merchingen sieht wie folgt aus: Samstag, 10. Februar, Kartenvorverkauf für die närrische Prunksitzung, die am Samstag, 16. Februar, im Schlosssaal stattfindet. Sonntag, 17. Februar, Kinderfastnacht; 24. Februar Teilnahme der „Brogge“ beim Narrenringumzug in Walldürn; Donnerstag, 28. Februar, Rathausstürmung; Sonntag, 3. März, Fastnachtsumzug durch die Straßen des Broggedorfes; Montag, 4. März, Teilnahme beim Umzug in Höpfingen und Dienstag, 5. März, sind die „Brogge“ beim Umzug in der Römerstadt Osterburken. F

