„Jede Bildung muss kostenlos sein“

Ravenstein.Der SPD-Landesvorsitzende und Vorsitzende der SPD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, Andreas Stoch, besichtigte im Rahmen seiner Informationstour durch das Bauland zunächst den Zentralkindergarten in Oberwittstadt, wo der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Bauland Michael Deuser den Gast aus Stuttgart begrüßte.

Bürgermeister Hans-Peter von Thenen stellte kurz die Stadt Ravenstein vor. Vor mehr als zehn Jahren habe man sich aufgrund des prognostizierten demografischen Wandels auf den Weg gemacht, aus vier Kindergärten einen Zentralkindergarten und aus zwei Grundschulen eine mit neuem Standort in Merchingen zu machen. Allerdings müsse man jetzt schon nach Lösungen suchen, wo man die vielen Kinder in den nächsten zwei bis drei Jahren unterbringen könne, so der Bürgermeister. Andreas Stoch ergänzte, dass auch Ravenstein den Berechnungen der Statistiker aufgesessen sei. Neben der steigenden Geburtenrate sei die Zuwanderung ein weiterer Faktor für diese Entwicklung. Baden-Württemberg sei in den vergangenen acht Jahren um mindestens 500 000 Menschen gewachsen. Jetzt habe man im Land ein Problem.

Bei einem Rundgang durch das Gebäude erläuterte Leiterin Saskia Angielsky die Funktion der einzelnen Räume und das neu erarbeitete Kindergartenkonzept, von dem sich Stoch sehr beeindruckt zeigte. Die Leiterin berichtete von einem guten Start der neuen Einrichtung und dass die Kinder sich sehr wohl fühlen. Im neuen Kindergarten sind derzeit 103 Kinder ab drei Jahren sowie eine Kleinkindgruppe von zehn Kindern untergebracht und werden von 17 Erzieherinnen betreut.

Bürgermeister von Thenen ging auf die anfänglich und heute noch geführten Diskussionen um den Standort Oberwittstadt ein. Dieter Gräf, der im Gemeinderat die Entscheidung mit getroffen hatte, berichtete von den damaligen Schwierigkeiten der Projektumsetzung. Stoch fand es richtig, dass eine solche Einrichtung geschaffen wurde. „Aufgrund der Initiative der SPD werden diese Einrichtungen der Kommunen durch das Land finanziell besser unterstützt“, sagte er.

Anschließend besuchte Stoch die Firma E.R.S. Steuerungstechnik in Osterburken und informierte sich über das geplante Technologie- und Schulungszentrum für modularen Holzsystembau in Kooperation mit der Neuansiedlung der Firma premia.

Die meisten Gebäude aus Holz werden derzeit zur einmaligen Verwendung produziert, meist mit einer höchstens fünfzigjährigen Nutzungsdauer. Danach enden sie auf Deponien oder werden verbrannt. Die noch in Untergruppenbach ansässige Firma premia „verschweißt“ Grundmodule aus Holz, statt sie zu verleimen.

Auf der Bundesgartenschau in Heilbronn ist ein auf diese Weise erstelltes Gebäude zu sehen. Im geplanten Technologie- und Schulungszentrum soll die Vernetzung der Grundmodule von premia zu vielfältigen Nutzungsarten vorbereitet werden. Durch die immerwährende Verwendung werde weltweit ein nicht unerheblicher Beitrag zum Erreichen der Klimaverbesserung geleistet. Uwe Belzner, Geschäftsführer von E.R.S., betonte, dass er Hermann Preiß, Geschäftsführer von premia, einen idealen Partner gefunden habe. Über diesen umweltschonenden und innovativen Ansatz zeigten sich sowohl Andreas Stoch als auch die Delegation der SPD Bauland hocherfreut.

Frühkindliche Bildung stärken

Bei der öffentlichen Abschlussveranstaltung am Abend im Römermuseum in Osterburken waren die frühkindliche Bildung und der Vorstoß der SPD Baden-Württemberg zur Abschaffung der Kita-Gebühren die bestimmenden Themen. Nachdem Bürgermeister Jürgen Galm seine Stadt kurz vorgestellt hatte, referierte Stoch über seine Vorstellungen zur frühkindlichen Bildung und freute sich, diese im Dialog mit den Bürgern jenseits der „Stuttgarter Glaskugel“ zu vermitteln. In seiner Zeit als Kultusminister sei ihm klargeworden, wie wichtig die Qualität der frühkindlichen Bildung für den Erfolg des Landes sei.

Die frühkindliche Bildung war bis 2011 eine rein kommunale Aufgabe mit Ausgaben von 150 Millionen Euro für Personal in diesem Bereich. 2016 am Ende der Regierungszeit von Grünen und SPD wurde mit den Erlösen aus der Erhöhung der Grunderwerbssteuer rund eine Milliarde Euro in die Schulsozialarbeit investiert.

„Für die SPD gilt, dass jede Bildung kostenlos sein muss, um den Bildungserfolg vom Geldbeutel der Eltern abzukoppeln“, so Stoch. Auch eine Kita müsse endlich als Bildungseinrichtung verstanden werden. Die Forderung der Landes-SPD, die Kita-Gebühren abzuschaffen, würde das Land rund 530 Millionen Euro kosten.

12 der 16 Bundesländer hätten bereits eine weitgehende Befreiung von Kita-Gebühren. Es könne nicht sein, so Stoch, dass reichere Kommunen dies bereits umgesetzt hätten und es dadurch vom Wohnort der Familien abhängig sei, wie stark diese belastet würden.

Mit dem von der Landes-SPD gestarteten Volksbegehren sei die Landesregierung wohl auf dem falschen Fuß erwischt worden, die nunmehr versuche, mit verfassungsrechtlichen Winkelzügen alles zu verhindern.

Michael Deuser leitete anschließend die Diskussionsrunde und äußerte die Bedenken, ob die Gebührenbefreiung nicht die Kapazitäten der Kommunen übersteigen würden. Auch das Thema Fachkräftemangel wurde diskutiert. Hier sehe Stoch die Einführung der Dualen PIA Ausbildung als großen Erfolg. In seinem Schlusswort betonte der SPD-Landesvorsitzende, dass eine bessere Entlohnung der Erzieher aber auch der Grundschullehrkräfte notwendig sei. „Es gibt noch viel zu tun und es geht um viel Geld.“ F

