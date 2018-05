Jugend soll mehr eingebunden und mitgenommen werden

Anzeige

Den Kassenbericht erstattete Horst Weber. Von Fritz Keller und Birgit Nunn wurde eine einwandfreie Kassenführung bescheinigt.

Nachdem es keine Wortmeldungen zum Punkt „Aussprachen“ gab, nahm Fritz Keller die Entlastung des Vorstands vor, die einstimmig erfolgte.

Vor den Wahlen gab Horst Weber der Versammlung zu bedenken, dass der Vorstand schon seit Jahren in dieser Form fungiert und junge Gesichter dem Schloss und dem Förderverein guttun würden.

Wahlen

Die Neuwahl hatte folgendes einstimmiges Ergebnis: Vorsitzender Bernd Otterbach, Stellvertreter Klaus Leimbach und Arnd Schindler, Kassier Horst Weber, Schriftführer Steffen Raunecker, Bausachverständiger Gerhard Möhler. Zu Beisitzern im Vorstand wurden Jürgen Ullrich, Roland Ullrich und Wolfgang Elsen gewählt, als Kassenprüfer Birgit Nunn und Fritz Keller.

Nachdem keine Anträge an den Vorstand vorlagen, befasste sich die Versammlung unter Punkt „Verschiedenes“ mit der geplanten Ehrenordnung. Wie Vorsitzender Bernd Otterbach sagte, wurde das Thema Ehrungsordnung schon in der letztjährigen Mitgliederversammlung angesprochen. Nach Beauftragung durch die Mitglieder hat sich der Vorstand mit diesem Thema intensiv beschäftigt.

Der Vorschlag der erarbeiteten Ehrungsordnung wurde vom Vorsitzenden verlesen. Horst Ullrich regte an, dass die Ehrung eines Vorstandsmitglieds für langjähriges Engagement auch mit festgelegter Jahreszahl verbrieft werden soll. Nach eingehender Diskussion legte man sich auf zehn Jahre fest, wie auch bei Vorstandsmitgliedern nach mindestens zehnjähriger Vorstandstätigkeit nach ihrem Ausscheiden. Der vorgelegte Entwurf wurde einstimmig mit den Änderungen verabschiedet.

Weiteres Thema war der bevorstehende Pfingstmarkt. Nach heftiger „Kritik“ der Bevölkerung an den Neugestaltungen stellte Vorsitzender Otterbach nochmals fest, dass es eben jedes Jahr schwieriger werde, freiwillige Helfer zu finden.

Der Ortschaftsrat hat einen Festausschuss initiiert. 13 Mitglieder aus Ortschaftsrat und Vereinen kümmern sich nun um die Organisation des Marktes. Unter Mithilfe aller Merchinger Vereine soll nun der Pfingstmarkt gestaltet werden.

Alle beteiligten Vereine stellen Mitglieder für die Dienste in Eigenverantwortung ab und werden paritätisch auch anhand der geleisteten Stunden am Gewinn beteiligt. Der Pfingstmarkt soll mit wenigen „Highlights“ attraktiver gestaltet werden. An die Gründung eines neuen Heimat- und Kulturvereins ist gedacht.

Mitglied Gerhard Möhler regte an, die Arbeit des Fördervereins mehr in den Vordergrund zu stellen und mehr der Öffentlichkeit kund zu tun.

Ehrenbürger Horst Ullrich dankte allen, die im Förderverein und auch im Vorstand tätig sind, und dafür, dass im Verein viel bewegt wird. Ortsvorsteher Jürgen Ullrich dankte ebenfalls dem Vorstand und allen Aktiven, die das Schloss als Aushängeschild für Ravenstein aufrechterhalten.

„Das Schloss wurde für die Vereine ausgebaut,“ so Ullrich, der erklärte, dass es schade sei, dass die Vereine dieses Angebot nicht nutzen und auch die Jugendlichen keine Verantwortung mehr übernehmen wollen, beispielsweise im Vorstand. Kurt Angstmann schlug vor, einen Bilderabend für die Jugend zu gestalten um zu zeigen, was in und am Schloss gearbeitet und geleistet wird. Die Jugend müsse mehr eingebunden und mitgenommen werden.

Horst Weber regt an, als „Gegeneinladung“ für das zum zweiten Mal stattgefundene „Schlachtfest für Senioren“ die Mitglieder des Bienenstandes einzuladen und dabei den Bilderabend zu gestalten.

„Heimat- und Kulturverein“?

Fritz Keller fragte nach, ob der Name „Förderverein“ noch richtig sei, oder nicht eher die Bezeichnung „Heimat- und Kulturverein“ der Sache Rechnung tragen würde. Und schließlich sprach Vorsitzender Bernd Otterbach nochmals den neu zu gründenden Verein an. Es wäre für ihn denkbar, dass dieser ja in ein bis zwei Jahren genau dies übernehmen könnte.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.05.2018