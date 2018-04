Karussell, Hüpfburg und größeres kulinarisches Angebot sollen Fest attraktiver machen

Anzeige

„Rad nicht neu erfinden“

In den Sitzungen habe sich der Ausschuss Gedanken gemacht, ob man „das jetzige Konzept umkrempeln, alles auf den Kopf stellen und das Rad neu erfinden“ soll. Es sei aber der Entschluss gereift, dass man die Organisation dieses traditionsreichen Marktes wie seither belassen sollte. Allerdings wolle man eine Wiederbelebung des Marktes und wolle ihn attraktiver gestalten. Das wolle man durch das Setzen von besonderen Highlights versuchen. So sei unter anderem am Pfingstmontag daran gedacht, den kulinarischen Bereich auszuweiten. Zusätzlich wird es ein Kinderkarussell und eine Hüpfburg geben.

Am Dienstag soll es, organisiert vom Bienenstand, auf der angrenzenden „alla hopp!“-Anlage verschiedene Spielstationen geben. Zusätzlich bereichern die Oldtimer und Historikfreunde aus Oberkessach das Programm.

Viele weitere Ideen wurden erarbeitet, so Otterbach. Man wolle zunächst „klein“ anfangen und dann in den nächsten Jahren weiter wachsen.

Seit 1982 war es zudem üblich, dass der Förderverein „Schloss“ den Markt organisierte und den Erlös vereinnahmte. In diesem Jahr soll es eine Änderung geben: Die Merchinger Vereine, die bei der Durchführung mithelfen, wurden mit ins Boot geholt. Der erzielte Gewinn wird anteilig an die Vereine ausgeschüttet. In den modernen Medien soll zukünftig der bevorstehende Markt im Mai beworben werden.

Bauanträge behandelt

Zuvor war der eingereichte Antrag zum Neubau einer Lagerhalle für Cateringbedarf im Eschenweg der, wie Ullrich sagte, im sogenannten „Baufenster“ liegt, einstimmig genehmigt worden. Auch der Antrag zum Neubau eines Doppelcarports mit Geräteraum auf dem Grundstück Ligusterweg 2 in Merchingen wurde einstimmig befürwortet.

Keine Genehmigung bekam der dritte vorgelegte Antrag zum Bau von zwei Garagen mit überdachtem Abstellplatz im Birkenweg, da sehr viele Baulinien überschritten werden und zudem eine Grenzbebauung beabsichtigt sei.

Hier wolle man, wie die stellvertretende Ortsvorsteherin Birgit Nunn sagte, vonseiten des Gremiums einen Grundsatzbeschluss fassen. Sie empfahl deshalb, den Antrag abzulehnen, was der Ortschaftsrat einstimmig tat.

Dem Antrag einer Garagenüberdachung und dem Neubau eines Carports im Lärchenweg 11 stimmte der Ortschaftsrat ebenso zu wie der beabsichtigten Aufstellung einer neuen Skulptur in Form von zwei Aluminiumplatten im Gewann „Mettelwiesen“ auf Gemarkung Merchingen. Die Kommission hatte diesen Platz favorisiert. Der Ortschaftsrat hatte keine Bedenken.

Straßen und Wege werden saniert

Die Umsetzung der im Haushalt 2018 genehmigten Maßnahmen, für die 40 000 Euro zur Verfügung stehen, war ein weiteres Thema. So sollen, wie Ortsvorsteher Ullrich bekanntgab, verschiedene Straßen und Wege saniert werden.

Die Erneuerung von Fenstern und eine Dachsanierung am Schloss seien vorgesehen. Eine baldige Sanierung der Friedhofsmauer sei ebenfalls angedacht. F

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.04.2018