Kinder gestalteten bei der Ferienaktion T-Shirts

Hüngheim.Die Frauengemeinschaft Hüngheim hatte die Kinder aus der gesamten Stadt Ravenstein zur Ferien-aktion „Gestalte dein eigenes T-Shirt mit Textilsprühfarben“ auf den Sportplatz in Hüngheim eingeladen. Unter der Anleitung der anwesenden Frauen mit Marina und Uschi Müller sowie Simone Dörr und den Helferinnen Marion Ballweg, Evi Brell, Claudia Müller, Lena Gräf und Theresa Müller hatten die anwesenden 21 Buben und Mädchen jede Menge Spaß bei der Gestaltung eines eigenen T-Shirts. Da war Kreativität gefragt, denn die verschiedenen Motive wurden zuerst auf das weiße Bekleidungsstück aufgemalt und dann mit Textilfarbe besprüht. Zwischendurch hatten die Kinder dann Gelegenheit, sich auf dem Sportplatz und dem nahen Kinderspielplatz so richtig auszutoben. Am Ende der Ferienaktion waren alle Kinder stolz auf das von ihnen schön nach ihren Vorstellungen gestaltete T-Shirt, das sie mit nach Hause nehmen durften. Für Getränke und kleine Snacks sorgte die Frauengemeinschaft. Bild: Helmut Frodl

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 07.08.2019