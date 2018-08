Kinder hatten auf Trampolins viel Spaß

Merchingen.Ein tolles Programm wartete auf die fast 30 Teilnehmer der Ferienaktion „Worldjumping für Kinder“. Veranstaltet wurde diese von der Abteilung „Miniturnen“ des SV Ballenberg auf dem Kirchplatz in Merchingen. Zunächst waren die Sechs- bis Neunjährigen an der Reihe, die zu „fetziger“ Musik unter der Anleitung von Heike Geister (Happy-Fitnessstudio Walldürn) einzelne Schrittfolgen auf den Trampolins erlernten. Dabei unter anderem waren Balance, Haltung und Rhythmus gefragt. Spaß hatten aber auch die Jugendlichen, die anschließend an der Reihe waren. Bild: Helmut Frodl

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.08.2018