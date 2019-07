„Kommunalpolitisches Urgestein“ verabschiedet

Hüngheim.Mit Ortsvorsteher Sven Seemann ist ein „kommunalpolitisches Urgestein“ mit viel Erfahrung nach 20-jähriger ehrenamtlicher Tätigkeit aus dem Hüngheimer Ortschaftsrat ausgeschieden.

Aus dem Gremium ausgeschieden sind auch Siegfried Vogt und Dirk Schindler. In der konstituierenden Sitzung in der „Alten Schule“, zu der sehr viele interessierte Bürger des Stadtteils gekommen waren, wurde als Nachfolger von Sven Seemann einstimmig Steffen Ehmann gewählt. Erster Stellvertreter ist Eric Longin und zweiter Stellvertreter Armin Müller.

Vor der Verabschiedung der ausscheidenden Ortschaftsräte blickte Seemann nochmals auf die Aktivitäten der letzten Wahlperiode und seiner zehnjährige Amtszeit als Ortsvorsteher zurück, die mit der Neuwahl am 26. Mai 2019 endete.

Bei den Heimattagen 2010 wurde der Ortschaftsrat vor eine Mammutaufgabe gestellt. Das Fest sei aber bestens gelungen. In der Stocker- und einem Teil der Leharstraße wurden die Gehwege und teilweise die Randsteine saniert. Zwei Brücken, eine beim Brunnenwirt und zur Kirche, wurden mit einem Kostenaufwand von 60 000 Euro grundsaniert und die Bausicherheit und Begehbarkeit wieder hergestellt.

Mehr als 30 Baugesuche konnten seitens des Ortschaftsrates bearbeitet werden. Durch die Anfragen mehrerer Bauwilliger und mit Unterstützung des Bauamtes konnte der Ortschaftsrat im Jahre 2017 die Erschließung des Neubaugebietes „Bauersäcker“ durchsetzen, wo rund 400 000 Euro investiert wurden. Das Pumpenhaus wurde mit Unterstützung des Ortschaftsrates kernsaniert, der Um- und Anbau der Alten Schule vorangetrieben und vieles mehr bewegt.

Seemann verabschiedete die beiden Ortschaftsräte Siegfried Vogt und Dirk Schindler mit einer Ehrenurkunde und einem Präsent der Stadt. Er bedankte sich bei beiden für das jahrelange Engagement zum Wohle des Stadtteils. Es sei nicht selbstverständlich, ein solches Ehrenamt zu übernehmen.

Die Verabschiedung von Ortsvorsteher Sven Seemann nahm Siegfried Vogt vor, der ihm für seine ehrenamtliche Tätigkeit für das Gemeinwesen dankte. Er habe an ver-antwortungsvoller Stelle bei der Lösung der Gegenwarts- und Zukunftsaufgaben mitgewirkt und somit zu einer gedeihlichen Entwicklung des Stadtteils beigetragen. Namens der Stadt überreichte Vogt die Ehrenurkunde der Stadt sowie des Gemeindetages und ein Präsent. Seemann habe sein Amt immer gewissenhaft ausgeführt. Mit einer Ehrenurkunde des Gemeindetages wurden zudem Armin Müller und Bernd Sebert ausgezeichnet, die ebenfalls schon zehn Jahre dem Ortschaftsrat angehören.

Danach stellte Seemann die neu gewählten Ortschaftsräte Günter Nohe, Steffen Ehmann, Ronny Mohr, Bernd Sebert, Eric Longin und Armin Müller vor und nahm deren Verpflichtung vor, in dem sie die Eidesformel nachsprachen.

In „öffentlicher“ Abstimmung folgte die Wahl des neuen Ortsvorstehers und somit Nachfolger von Sven Seemann. Vom Gremium vorgeschlagen wurde Steffen Ehmann, der einstimmig gewählt wurde, wie auch Eric Longin als erster und Armin Müller als zweiter Stellvertreter. Die Bestätigung erfolgt durch den Stadtrat. In seinem Abschiedswort bedankte sich Seemann nochmals für 20 Jahre Ortschaftrat und zehn Jahre Ortsvorsteher. Seine Arbeit habe ihm stets sehr viel Spaß bereitet. Die Zeit sei für ihn nicht einfach gewesen, aber vom Ort habe er immer Unterstützung für seine Tätigkeit erhalten. Der neu gewählte Ortsvorsteher Steffen Ehmann bedankte sich mit Worten des Dankes bei seinem Vorgänger. Bei seinen Kollegen bedankte sich Ehmann für das einstimmige Vertrauen. Er hoffe, dass man gemeinsam die neu gesteckten Ziele in die Tat umsetzen könne. Dieses neue Amt gehe er mit Elan und voller Freude an, wenngleich er auch wisse, welch große Verantwortung dieses neue Amt für ihn bringt. „Es ist ein Neuanfang für den Ort und eine Chance zugleich für Veränderungen“, meinte er. Er hoffe, dass man das eine oder andere Ziel, das man sich steckte, auch erreichen wird. Unter Punkt „Verschiedenes“ informierte Seemann über den geplanten und bisher noch nicht erfolgten Rückbau des Vereinsgebäudes. Der Gemeinderat wird in der nächsten Sitzung einen Beschluss darüber fassen. Momentan hat die Stadt noch keinen Haushalt, weshalb notwendige Investitionen und Maßnahmen in allen Ortsteilen nicht ausgeführt werden. Man befinde sich derzeit in einer „schlechten“ Phase. Seitens der Vereine bedankte sich die Vorsitzende des Gesangvereins Hüngheim, Gerlinde Walz, bei Sven Seemann. F

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.07.2019