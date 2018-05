Kooperation mit dem Römermuseum startete

Anzeige

Zunächst erstellten sie selbsttätig ein reales Koordinatensystem und erfassten das Limesareal. Viele Entwicklungen am Limes waren und sind an den diversen Höhenunterschieden im Gelände bis heute gut erkennbar. Schnell zeigte sich, dass Open-Air-Unterricht am Weltkulturerbe Limes direkt vor der Schultür viel spannender sein kann als blanke Theorie im Klassenzimmer. Anhand der von ihnen gesammelten Datenmengen erstellen Schüler jetzt im Mathematikunterricht ein dreidimensionales Modell des Limes.

Für Jörg Scheuerbrandt ist diese künftig nun jährlich stattfindende Kooperation mit dem GTO, aus dem sich auch Anschauungsbeispiele für die Fächer Biologie, Mathematik, Geographie, Latein und natürlich Geschichte ergeben, eine echte Win-win-Situation. Die Daten stehen nämlich nicht nur in den Schulheften, sondern nutzen auch dem Römermuseum bei der Dokumentation und der Erforschung der Limesgeschichte. Ferner dienen sie der Kontrolle von etwaigen Veränderungen im Gelände.

Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel war vom Projektverlauf und der Intensität der Zusammenarbeit begeistert. „Wir sind sehr daran interessiert, den Schülern Bezüge zu ihrer Lebenswirklichkeit zu vermitteln. Was ist denn vor Ort, wo sind wir groß geworden, welche Wurzeln und Traditionen haben wir hier? Hier haben wir die einmalige Gelegenheit zur Beschäftigung mit einem Baudenkmal aus dem Weltkulturerbe Limes direkt vor Ort. Diese Beschäftigung mit den Spuren, die uns die Römer hinterlassen haben, das hat auch was mit unseren Wurzeln zu tun“, so Krudewig-Bartel.

