Kosten belaufen sich auf 2,5 Millionen Euro

Der Umbau der Grundschule Oberwittstadt zum neuen viergruppigen Zentralkindergarten der Stadt ist nach einer „Rekordumbauzeit“ von rund 18 Monaten termingerecht zum Jahresende fertiggestellt.

Oberwittstadt. Der Kindergartenbetrieb in Oberwittstadt wird am Montag, 7. Januar, in den neuen Räumen aufgenommen. Der Umzug ist bereits erfolgt. Eine erste Bauabnahme am Gebäude erfolgte kurz vor

...