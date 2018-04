Kritik an von Thenens Informationspolitik

Anzeige

Anschlussunterbringung gefordert

Ortsvorsteher Jürgen Ullrich stellte am Ende der „normalen“ Tagesordnung klar, dass das Thema aktuell sei.

Er versuchte, den Bürgern das Thema zu erklären, denn, wie auch bekannt wurde, der Stadtrat und später auch der Ortschaftsrat hatten sich in jeweils nichtöffentlichen Sitzungen der Flüchtlingsproblematik angenommen. Wie Ullrich den zwischenzeitlich mehr und mehr aufgebrachten Bürgern verdeutlichte, dürfe er über die Beratungen der beiden Sitzungen nichtöffentlich berichten.

Was er sagen könne, werde er aber sagen, so Ullrich, und zitierte aus einer E-Mail, die er von Bürgermeister Hans-Peter von Thenen erhalten habe. Demnach müsse sich die Stadt Ravenstein mit der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen nach einem vom Landratsamt vorgegebenen prozentualen Aufteilungsschlüssel beschäftigen. Für Ravenstein bedeute dies, dass man in einer Solidargemeinschaft mit den anderen Kreisgemeinden bis zu 72 Flüchtlingen aufnehmen müsse.

Heftige Reaktionen der Bürger

Diese Aussage löste bereits heftige Reaktionen bei einigen anwesenden Bürgern aus.

In einer nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung im März seien Lösungsmöglichkeiten gesucht worden. Alternativ, so bestätigte Ullrich, sei auch eine Containerlösung angedacht worden.

Der Ortschaftsrat habe sich in einer Sitzung am 27. März ebenfalls mit diesem Thema befasst. Ullrich sah sich, wie er sagte, in der Pflicht und der Verantwortung gegenüber den Einwohnern, den Ortschaftsrat in nichtöffentlicher Sitzung zu informieren. Laut Gemeindeordnung ist dieser in wichtigen Angelegenheiten zu hören und die Einwohner in einer Einwohnerversammlung zu informieren und das Thema zu erörtern. Ein Protokoll sowie eine Stellungnahme sei Bürgermeister von Thenen zugeleitet worden.

Im Laufe der fast einstündigen, sehr lebhaften und offenen Diskussion erhitzten sich dann die Gemüter immer mehr.

„Dreist und unverschämt“

Vonseiten einiger Bürger gab es zum Teil heftige Kritik an der „nicht stattfindenden Informationspolitik“ von Bürgermeister von Thenen, die manche als dreist und unverschämt bezeichneten.

Da auf dem Turnplatz bereits Vermessungen stattgefunden haben, sahen sich manche Bürger vor die Tatsache gestellt, dass in den Gremien bereits Fakten geschaffen wurden. Die anwesenden Stadträte wurden aufgefordert, dafür zu sorgen, dass der geplante Punkt der Flüchtlingsunterbringung in der nächsten Sitzung am Mittwoch abgesetzt werde.

Zudem wurden die Redebeiträge gesammelt. Die dabei aufgekommenen Fragen sollen dem Bürgermeister zur Beantwortung vorgelegt werden. Weiter wurde gefordert, dass eine Einwohnerversammlung zu diesem für den Stadtteil wichtigen Thema veranstaltet wird. Spontan wurde zudem eine Unterschriftenaktion gestartet.

Ullrich bat die Bürger, „kühlen Kopf“ zu bewahren und lud sie zur nächsten Sitzung des Stadtrates ein, wo sie nochmals in der Bürgerfragestunde die Möglichkeit haben, ihre Bedenken gegen die geplante Flüchtlingsunterbringung vorzubringen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 23.04.2018