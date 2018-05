Kritische Nachfragen „nachvollziehbar“

Anzeige

Viel Material mitgebracht

Das zehnköpfige Informationsteam des Netzbetreibers TransNet hatte viel Informations- und Anschauungsmaterial mitgebracht und stand den Interessierten Rede und Antwort. Wie Saskia Albrecht vom Transnet-Projektteam gegenüber den FN sagte, wolle man über den aktuellen Planungsstand des Großprojektes und die weiteren Schritte informieren.

Die derzeitigen Korridorvorschläge würden gerade untersucht. Ein Netzverknüpfungspunkt sei in Grafenreinfeld und werde in jedem Fall angesteuert. Die Trasse verlaufe dann weiter in Richtung Heilbronn und Großgartach. Die Korridore liegen noch nicht fest, so Albrecht, die derzeitigen Prüfungen werden in ein Gutachten einfließen. Bis Ende 2018 soll ein Antrag bei der Bundesnetzagentur eingereicht werden, der die Vorschläge für den Kabelkorridor beinhalten werde. Die Behörde werde dann wieder formelle Beteiligungen und Erörterungstermine durchführen. Mitte bis Ende des Jahres 2019 solle eine endgültige Entscheidung über den Korridor getroffen werden. Die zehn Milliarden Euro teure Stromautobahn sorgt dafür, dass das gesamte Stromsystem auch im Süden des Landes funktioniert, so die Verantwortlichen von Transnet.

Eine vorgeschlagene Variante der geplanten Stromtrasse könnte auch Ravenstein treffen. Dazu gebe es aber eine Alternative, die östlich im Main-Tauber-Kreis verlaufe. Beide Varianten seien gleichwertig in der Prüfung. Ob die Leitung durch den Raum Ravenstein laufen wird oder nicht, werde letztendlich die Bundesnetzagentur entscheiden. Diese Entscheidung hänge aber von den noch zu erbringenden Untersuchungen von Transnet ab. So sind noch Umweltberichte, artenschutzrechtliche Themen sowie Raumverträglichkeitsstudien zu erarbeiten. Daraus werde sich ein Vorschlag ergeben.

Kein Widerstand

In der Planfeststellung müsse dann „grundstücksscharf“ mit den Grundstückseigentümern, den Landwirten und den Kommunen eine Feinplanung der derzeit 1000 Meter breiten Trasse erfolgen. Letztendlich werde eine Grabenbreite von 20 Metern benötigt. Als erfreulich bezeichnete es die Pressesprecherin, dass sich in Ravenstein kein Widerstand rege und es keinen Protest gegen dieses Vorhaben gebe.

Kritische Nachfragen von Landwirten seien vorhanden und seien auch durchaus nachvollziehbar. Bei einem tatsächlichen Korridorverlauf durch die Gemarkung Ravenstein werde man auf die Betroffenen zugehen. Albrecht freute sich über das Interesse der Bürger, die sich am Informationsabend ein Modell der Baustelle ansahen. Zudem gab es reichlich Informationstafeln, einen großen Kartentisch und Monitore, auf denen die Besucher die geplante Trasse heranzoomen konnten und zum Beispiel auch schauen konnten, ob ihr Grundstück im derzeit geplanten Trassenbereich liegt.

In der letztjährigen Veranstaltung an gleicher Stelle sei der Vorschlag aufgekommen, den Flächenverbrauch der Trasse so gering wie möglich zu halten und die Leitung entlang der bestehenden A 81 zu legen. Dazu sagte Albrecht, dass dieser sehr anspruchsvolle Alternativvorschlag geprüft worden sei und sich letztendlich als nicht realisierbar herausstellt habe. Die Behörde habe ihn in zwischen abgelehnt.

Entschädigung vorgesehen

Die Grundstückseigentümer werden eine Entschädigung erhalten, die der Gesetzgeber vorgibt, sowie eine Entschädigung für die Ernteausfälle, die auf bauliche Maßnahmen zurückzuführen sind. Die Details werden im Feststellungsverfahren festgelegt. Bürgermeister Hans-Peter von Thenen sieht für die Stadt Ravenstein keine Nachteile, sehr wohl aber für die Grundstückseigentümer. „Da kommen Leute und Maschinen aufs Grundstück und letztendlich“, so der Bürgermeister, „hat man das Leitungsrecht im Grundbuch stehen“.

Keine Schädigung durch Strahlen

Wie die Pressesprecherin bestätigte, gehen vom verlegten Gleichstromkabel keine Schädigungen durch Strahlen aus, was bei der letzten Versammlung noch ein kritisches Thema gewesen war.

Wichtig sei, dass man sich dann, wenn der Korridor endgültig feststehe, mit den Grundstückseigentümern zusammensetzt und eventuell aufkommende Probleme bei diesem privilegierten Projekt bespricht. Der Korridor sei variabel und das werde von Transnet bei der Planung berücksichtigt.

Ein anwesender Bürger betonte, wenn man aus der Atomkraft aussteigen wolle, werde dieses Projekt trotz des hohen finanziellen Aufwandes notwendig. Eine dezentrale Lösung, so ein anderer Besucher, wäre sicher besser gewesen. Doch das Projekt sei Gesetz und werde so auch umgesetzt, dagegen stellen werde man sich nicht können.

Ein weiterer Bürger meinte, dass man das „Suedlink“-Projekt, da es gesetzlich so gewollt sei, nicht verhindern könne. Mit der geplanten Umsetzung habe er kein Problem, doch sei es für ihn wichtig, dass die Planer vor Ort kommen, informieren und die Bürger zur Umsetzung mitnehmen. Ein weiterer Bürger bezeichnete den Infomarkt als „tolle Veranstaltung“, bei der jeder Bürger die Möglichkeit hatte, sich über das Vorhaben zu informieren.

