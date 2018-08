Lösung für Anschluss-Unterbringung gefunden

Anzeige

Die Entscheidung zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen ist gefallen: Sie werden in verschiedenen Gebäuden in den Stadtteilen und in einem Wohnmodul in Merchingen unterkommen.

Merchingen. So turbulent wie in den vorangegangenen Sitzungen ging es diesmal nicht zu. Sachlich und emotionsfrei wurde im Schlosssaal diskutiert und das Thema, das in Ravenstein bisher hohe Wellen, schlug, behandelt.

60 interessierte Zuhörer

Der stellvertretende Bürgermeister Thomas Hornung begrüßte wieder über 60 interessierte Bürgerinnen und Bürger zur Gemeinderatssitzung. Eingangs betonte er, dass nach der Einwohnerversammlung vom 19. Juni erneut eine dezentrale Unterbringung von Flüchtlingen in Ravenstein geprüft worden sei. Man habe Gebäude in den einzelnen Stadtteilen besichtigt und dabei habe man überlegt, ob dort eine Anschlussunterbringung möglich sei. Trotzdem, so Hornung, gebe es bis heute keine konkreten Zusagen.