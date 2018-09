Ravenstein.„Die Flurneuordnung ist ein wichtiger Partner zum Ausbau des Radwegenetzes“, sagte Peter Hauk, Minister für den ländlichen Raum und Verbraucherschutz, bei der Einweihung des Radweges Kessachtal am Freitag am Pumphaus zwischen Merchingen und Unterkessach.

Zu Beginn der kleinen Feier begrüßte Ravensteins Bürgermeister Hans-Peter von Thenen neben dem Minister auch Landrat Dr. Achim Brötel, den TG-Vorsitzenden und Ortsvorsteher Jürgen Ullrich, seine Stellvertreterin Birgit Nunn sowie den Leiter der Flurbereinigungsbehörde, Markus Hüblein, Projektleiter Christoph Haberkorn und Projektingenieurin Lydia Blum.

Von Thenen freute sich, dass diese Maßnahme „Multiweg Kessachtal“ nun abgeschlossen ist und damit die Lücke im Grünkernradweg geschlossen wurde.

Er erinnerte auch daran, dass im November 2008 für diese Maßnahme durch die Stadt mit dem damaligen Bürgermeister Horst Weber bei den Grundstückseigentümern eine Zustimmungserklärung und Bauerlaubnis für den Ausbau des Radwegs im Rahmen des Flurbereinigungsverfahrens „Multiweg Kessachtal“ eingeholt wurde.

Sie konnte damals nicht umgesetzt werden, und so wurde diese jetzt einzuweihende Maßnahme im vergangenen Jahr 2017 neu angegangen.

Es freue ihn, so von Thenen weiter, dass die Stadt nicht locker ließ und das 440 Meter lange Teilstück mit dem freiwilligen Beitrag der Stadt Ravenstein in Höhe von 20 000 Euro nun fertiggestellt ist.

Sein Dank galt allen Beteiligten, die daran mitgewirkt haben, dieses Projekt nach zehn Jahren zu vollenden. „Möge der Asphaltweg vielen Radfahrern und der Landwirtschaft Freude bereiten“, sagte von Thenen abschließend und übergab das Wort an Minister Peter Hauk, der erklärte: „Ein funktionsfähiges, modernes und multifunktionales landwirtschaftliches Wegenetz ist sehr wichtig. Die Flurneuordnung ist das optimale Instrument, um dieses zu erreichen. Sie bietet Planung, Umsetzung und Finanzierung aus einer Hand und hinterlässt rechtlich gesicherte Verhältnisse.“

Radwege, wie dieser Lückenschluss des Grünkernradweges, hätten eine wichtige Funktion für den ländlichen Raum. Es sei deshalb konsequent, Vorhaben – wie hier in Merchingen – mit öffentlichen Mitteln zu unterstützen, so Hauk.

Hauptziele des 36 Hektar großen Verfahrens sind die Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbedingungen in der Landwirtschaft sowie der Förderung der Landeskultur durch den Ausbau des Wirtschaftsweges Kessachtal. Das bestehende landwirtschaftliche Wegenetz soll durch diesen Ausbau, dessen Kosten rund 130 000 Euro betrugen, ergänzt und die durchgängige Befahrbarkeit für Landwirte und Freizeitnutzer gleichermaßen gefördert worden. Die Zielsetzung wurde erreicht, zudem wurden begleitende Maßnahmen in der Fläche vorgenommen. Der Flussverlauf der Kessach wurde naturnaher gestaltet und damit beim Ausbau dem Aspekt des Naturschutzes auch ein Stück Rechnung getragen.

Der „Multiweg“ ist Teil des Grünkernradweges, so Landrat Dr. Achim Brötel, dessen besonderes Kompliment seinem Fachdienst für die reibungslose Umsetzung dieser anspruchsvollen Maßnahme galt – auch mit Blick auf die Gewässerentwicklung und den Naturschutz.

Dieses Projekt in Merchingen zeige deutlich, was eine moderne Flurneuordnungsverwaltung selbst jenseits der „klassischen“ Ziele der Flurbereinigung zu leisten im Stande sei, so Dr. Brötel, der auch dem Geldgeber, dem Land Baden-Württemberg, für den 85-prozentigen Zuschuss in Höhe von 110 000 Euro dankte – ebenso wie der Stadt, die freiwillig den Betrag von 20 000 Euro zusteuerte.

Das Verfahren hatte einen langen Vorlauf, aber am Ende ging alles doch recht schnell. Bereits 18 Monate nach dem Einleitungsbeschluss könne man heute schon die offizielle Einweihung feiern, also ein echtes „Turboverfahren“, so der Landrat. Man hätte also allen Grund, glücklich und zufrieden über den Ausbau des gelungenen „Multiweges“ im Kessachtal zu sein.

TG-Vorsitzender und Ortsvorsteher Jürgen Ullrich bedankte sich sowohl bei den Geldgebern, dem Land und der Stadt, sowie auch bei Minister Hauk und den Mitarbeitern des Flurneuordnungsamtes mit Markus Hüblein an der Spitze für die hervorragende Zusammenarbeit.

Ullrichs Dank galt auch Horst Weber, der im Jahre 2007 die ersten Schritte eingeleitet habe. „Die Strecke ist hervorragend gelungen“, sagte der Ortsvorsteher, der sich wünscht, dass sie auch von den Radfahrern, die vom württembergischen in den badischen Teil einfahren, gut genutzt werde. Selbstverständlich sollte dies auch umgekehrt der Fall sein.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.09.2018