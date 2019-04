Mehrere tausend Euro als Spenden übergeben

Oberwittstadt.Für die neue Kindertagesstätte in Oberwittstadt wurden im Rahmen der Feierstunde zahlreiche Spenden übergeben. So spendete die Sparkassen-Bauland-Stiftung, vertreten durch Regionaldirektor Ulrich Herrmann und den Stiftungsvorsitzenden und Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm, 2000 Euro. Den gleichen Betrag überreichte Bankvorstand Bernhard Eckert von der Volksbank Kirnau. Der Vorstandsvorsitzende Alfred Imhof von der Volksbank Krautheim übergab 500 Euro. Den Erlös aus der Jubiläumsfeier zum 30-jährigen Bestehen der Metzgerei in Höhe von 1000 Euro spendete Peter Maurer. Die größte Spende in Höhe von 5000 Euro übergab Ortsvorsteher und Stadtrat Jürgen Ullrich als Vertreter des ehemaligen Bund der Selbständigen Ravenstein. Der „Geb-Keller“ aus Erlenbach führte eine Spendenaktion durch und Felix Hennegriff übergab 350 Euro. Ortsvorsteher Bernd Ebert (Erlenbach) übergab im Namen der Firma Eckert Fertigungstechnik viele Kisten Spielzeug, darunter Förmchen, Schaufel und Bagger für den Außenbereich. Als Zeichen des Dankes übergab Bürgermeister von Thenen eine Urkunde an die Spender.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 20.04.2019