Minus liegt bei 23 000 Euro

Das finanzielle Defizit prägte die Jahreshauptversammlung des Dienstleistungsbetriebes Schloss Merchingen. Die Verantwortlichen suchen nach Sparmöglichkeiten.

Merchingen. Von einem „interessanten“ Jahr für den Dienstleistungsbetrieb Schloss Merchingen sprach Vorsitzender Klaus Leimbach bei der Jahreshauptversammlung im Schloss, zu der er zahlreiche Mitglieder, darunter Altbürgermeister Horst Weber sowie Ortsvorsteher Jürgen Ullrich, begrüßte.

In seinem Tätigkeitsbericht betonte er, dass die Auslastung des Hotels eigentlich konstant gut gewesen sei. Bei den Veranstaltungen in den Sälen war der Beginn im ersten Vierteljahr etwas schwächer. Im Laufe des Jahres habe man versucht, aufzuholen, was fast gelungen sei. Zum 30. September sei dem Verein seitens der Post die Postbank gekündigt worden, so dass derzeit nur noch in Merchingen eine Postagentur bestehe.

74 Mitglieder

Den Tätigkeitsbericht erstattete Schriftführer Steffen Raunecker, der berichtete, dass fünf Sitzungen des Vorstandes stattfanden, in denen es um zahlreichen Themen ging. Dem Dienstleistungsbetrieb gehörten Ende 2018 insgesamt 74 Mitglieder an. Wie alle Jahre haben den Vorstand verschiedene Themen beschäftigt: Neuabschluss des gekündigten ISDN-Telefonvertrages, Einhaltung und Umsetzung der Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes, Personalakquise, diverse Reparaturarbeiten im Hotel, in den Sälen sowie um das Schloss allgemein sowie Veränderungen bei den Öffnungszeiten der Post.

Den Kassenbericht erstattete Geschäftsführer Wolfgang Elsen, der die Einnahmen und Ausgabenrechnung im Detail erläuterte. Mit einem Minusbetrag von rund 23 000 Euro wurde das Jahr abgeschlossen. Genaue Nachberechnungen verschiedener Veranstaltungen in der Gastronomie sowie beim Betrieb der Poststelle ergaben, dass dort ein monatlicher Verlust von rund 1965,84 Euro entsteht. Die Belegung des Hotels bezeichnete Elsen als sehr erfreulich. Sie betrug im vergangenen Jahr durchschnittlich 70 Prozent.

Wie der Vorsitzende ergänzend sagte, müsse man bei der defizitären Postagentur weitere Einsparungen vornehmen. Dies sei an sich eine kommunale Aufgabe, weshalb mit der Stadt diesbezüglich Gespräche geführt werden sollen. Eigentlich, so Leimbach, wollte man dieses Thema mit Bürgermeister von Thenen, der sein Kommen ankündigte, besprechen, doch dieser kam nicht.

Leimbach dankte Geschäftsführer Elsen für seine Ausführungen sowie auch seinem Vorgänger Jürgen Ullrich, der den Betrieb viele Jahre geführt und maßgeblichen Anteil an diesem jetzigen Erfolg habe. Fritz Keller hatte zusammen mit Birgit Nunn die Kassenunterlagen geprüft. Es gab keinerlei Beanstandungen. Die von Keller vorgenommene Entlastung von Vorstand und Kassenwart erfolgte daher einstimmig. Keller forderte weitere Einsparungen, um das Betriebsergebnis in diesem Jahr zu verbessern. Diese könnten zum Beispiel bei der Postagentur erfolgen.

Das Defizit abzubauen ist das Ziel

Wie der Vorsitzende Leimbach betonte, werde man die Probleme angehen, denn es sei das vorrangige Ziel des Vorstandes, das bestehende Defizit anzugehen und abzubauen. Er appellierte an die Bevölkerung, die Poststelle zu nutzen, wodurch sich auch die Zahlen verbessern dürften. Weiter sprach er den bevorstehenden Pfingstmarkt an. Dafür fehlen noch viele Helfer, denn es seien noch viele offene Dienste zu besetzen. Er bat auch hier um Unterstützung. F

