„Mit Fastnacht und Spaß“ hatte das „nichts mehr zu tun“

Nachdem der Ortschaftsrat dem Bauvorhaben bereits seine Zustimmung erteilte, folgte der Stadtrat ebenfalls einstimmig. Von den nicht eingehaltenen Festsetzungen des Bebauungsplanes wird eine Befreiung erteilt.

Seine Zustimmung gab der Stadtrat auch für den nächsten Antrag zum Neubau eines Carports über einem vorhandenen Stellplatz auf Gemarkung Merchingen. Das Baugrundstück liegt im rechtskräftigen Bebauungsplangebiet „Bahngarten“, hier sind alle Nebengebäude genehmigungspflichtig. Weiterhin liegt der Standort des Unterstellplatzes außerhalb der überbauten Grundstücksfläche. Da zwischen der Grundstücksgrenze und dem Fahrbahnrand ein Gehweg mit einer Mindestbreite von 1,20 Metern liegt, kann dem Vorhaben laut Friedlein aus verkehrstechnischer Sicht zugestimmt werden. Sowohl Ortschaftsrat als auch Gemeinderat stimmten dem Bauvorhaben zu.

Ein weiterer Bauantrag betraf die Umnutzung eines landwirtschaftlichen Anwesens auf Gemarkung Hüngheim. Das vormals als Großviehstall erbaute Gebäude soll teilweise gewerblich und teilweise als Wohnung umgenutzt werden und auch Sozialräume für eine Kfz-Werkstatt und Lagerräume erhalten. Die ehemalige Maschinenhalle soll zur Kfz-Werkstatt umgebaut werden. Das Baugrundstück liegt im Ortsetterbereich ohne bauplanungsrechtliche Festsetzungen. Ein Anschluss an die Abwasseranlagen der Gemeinde ist jedoch nur mit einem großen finanziellen Aufwand möglich. Dazu müsste die Kessach unterquert, die Kreisstraße aufgebrochen und eine Pumpe zwischengeschaltet werden. Deshalb beabsichtigt der Bauherr den Bau einer Kleinkläranlage für acht Personen.

Ortsvorsteher Sven Seemann (Hüngheim) sagte, dass der Ortschaftsrat das Vorhaben, das auch den Ort aufwerte, sehr befürwortet. Zudem freue man sich, dass sich ein weiterer Gewerbetreibender ansiedeln wolle. Nachdem der Ortschaftsrat keine Bedenken hatte, folgte der Stadtrat einstimmig. Von der Verpflichtung zum Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen wurde Befreiung erteilt.

Der nächste Punkt der Tagesordnung, der Beitritt zum geplanten Gesamtzweckverband 4IT zum 1. Juli, wurde auf Vorschlag von Ortsvorsteher Sven Seemann einstimmig vertagt, da sich der Gemeinderat nicht ausreichend informiert fühlte.

Bei dem Punkt „Anfragen aus dem Gemeinderat“ informierte Ortsvorsteher Jürgen Ullrich den Stadtrat darüber, dass es bei der Ausrichtung des Pfingstmarktes eine Änderung geben wird. Der Ortschaftsrat habe einen Festausschuss gebildet, der sich mit der gesamten Thematik befasst. Die Probleme mit den Helfern würden sich mehren. Der Ausschank im Bierwagen werde zukünftig von den Vereinen übernommen.

Ortsvorsteher Clemens Walz teilte mit, dass sich die Ankunft der für den Stadtteil Ballenberg zugewiesenen Flüchtlinge um eine Woche verzögern wird.

Nach der Bekanntgabe in nichtöffentlicher Sitzung gefasster Beschlüsse ging Thomas Hornung mit kritischen Worten – auch im Namen des gesamten Stadtrates – auf die von Bürgermeister von Thenen vorgetragene Ansprache bei der Rathausstürmung der „Brogge“ am „Schmutzigen Donnerstag“ ein.

Auf die damals vom Rathauschef gemachten Äußerungen, die auch den Gemeinderat betroffen hätten, wollte er nicht groß eingehen, diese wären aber schon beschämend gewesen.

„Unter der Gürtellinie“ gewesen seien die Worte, welche der Bürgermeister über die Mitarbeiter der Verwaltung gereimt habe. „Man weiß nicht“, so Hornung, „wie man solche abfälligen Aussagen über seine Mitarbeiter von sich geben kann, denn diese erledigen über das ganze Jahr sehr sorgfältig im Rathaus ihre Arbeit und unterstützen zudem den Bürgermeister, wo es geht.“ Die vom Bürgermeister gemachten Aussagen hätten nichts mehr mit Fastnacht zu tun – und auch nichts mehr mit Spaß.

Hornung bedauerte es, dass Bürgermeister von Thenen in der Sitzung krankheitsbedingt nicht anwesend war. Er kündigte an, seine Aussagen in der nächsten Sitzung mit dem Bürgermeister zu wiederholen. Dafür gab es einen kräftigen „Klopfapplaus“ auf den Tischen der Ratsmitglieder. Ein nichtöffentlicher Teil schloss sich an.

