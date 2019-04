Mitglieder rückten mehrmals aus

Ballenberg.Die Mitglieder der Feuerwehrabteilung Ballenberg trafen sich zu ihrer Generalversammlung im Sportheim.

Bei Hochwasser im Einsatz

Nach der Begrüßung durch Abteilungskommandant Markus Gramling trug Schriftführer Daniel Straßwiemer den Tätigkeitsbericht für 2018 vor. Im Einsatz war die Wehr beim Hochwasser zu Jahresbeginn sowie bei einem Traktor- und einem Flächenbrand. 17 Übungen wurden abgehalten, darunter die Teilnahme an der Gesamtwehrübung in Oberwittstadt, wo das Brandobjekt das Sportheim war. Darüber hinaus wurden technische Hilfeleistungen geübt. Die weiteren 13 Arbeitseinsätze bestanden teilweise darin das Maibaumfest vorzubereiten und an der Zehntscheune zu veranstalten. Beim „Bulldog-Ziehen“ anlässlich des Brückenfestes in Oberndorf wurde der erste Platz erreicht. In Amrichshausen legte eine Truppe der Feuerwehr das Leistungsabzeichen in Bronze ab. Traditionell unternehmen die Floriansjünger in Ballenberg die alljährliche Schachtreinigung. Der Christbaumverkauf vor Weihnachten war eine der letzten Aktivitäten.

Der Kassenbericht wurde von Matthias Weber vorgetragen. Die Entlastung des Vorstandes erfolgte einstimmig.

In seinem Grußwort lobte der stellvertretende Stadtkommandant Tobias Volk die Arbeit der Feuerwehrabteilung Ballenberg. Zur Statistik sagte Volk, dass es derzeit in Ravenstein 175 „Aktive“ gibt. Der Jugendfeuerwehr gehören 30 Mitglieder an. Insgesamt wurden im Stadtgebiet 73 Kleinbrände gelöscht.

Viele Übungen

Aus dem Tätigkeitsbericht war zudem zu entnehmen, dass vielfältig geübt wurde und die interessanten Übungen für Begeisterung unter den Feuerwehrangehörigen sorgten. „Die Zusammenarbeit untereinander funktioniert“, so Volk.

Der stellvertretende Bürgermeister Thomas Hornung stellte fest, dass man im Stadtteil Ballenberg eine „tolle“ Feuerwehrtruppe habe und dankte auch dem Stadtkommandanten und dessen Stellvertretern für ihren großen persönlichen Einsatz.

Ortsvorsteher Clemens Walz ergänzte zum in Auftrag gegebenen Bedarfsplan, dass auch „Probleme mit dem Druck und Schmutzwasser in den Hydranten und den Leitungen“ mit aufgenommen werden müsse.

Der Haushaltsplan der Stadt sei noch nicht erstellt, deshalb sei es ungewiss, ob es bereits dieses Jahr zu den Bauarbeiten am Vorplatz der Zehntscheune kommen wird.

Geplante Aktivitäten

In seinem Ausblick ging Abteilungskommandant Markus Gramling auf die geplanten Aktivitäten ein. Vom 3. bis 5. Oktober soll ein Ausflug stattfinden. Geplant ist auch die Teilnahme bei der „Heißen Ausbildung“ im Brandcontainer in Buchen. Es wird ein Kurs zum Erwerb des Feuerwehrführerscheins angeboten.

In seinem Schlusswort dankte Gramling allen, die sich an Lehrgängen und Seminaren sowie beim Leistungsabzeichen beteiligt haben. Auch den Helfern bei den Arbeitseinsätzen an der Zehntscheune galt sein Dank.

Klaus Retzbach regte an, dass die Beförderungen von Mitgliedern bei den Hauptversammlungen stattfinden sollten. Dieses Thema soll im Ausschuss diskutiert werden. Mit Videos und Bildern ließ man das ereignisreiche Vereinsjahr nochmals Revue passieren. B

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 18.04.2019