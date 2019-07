Musiker der ersten Stunde waren mit von der Partie

Hüngheim.Die Freundschaft zwischen der Hüngheimer Trachtenkapelle und der katholischen Pfarrgemeinde Hungen begann vor 40 Jahren in der Kurstadt Bad Mergentheim. Dort war Pfarrer Johannes Kraus zur Kur – und er äußerte damals gegenüber dem früheren Dirigenten Bernhard Stahl den Wunsch, einmal mit einer Musikkapelle in seiner Gemeinde Fronleichnam feiern zu dürfen.

Die Musiker aus Hüngheim erfüllten Pfarrer Kraus den Wunsch – und es war der Beginn einer wachsenden Freundschaft. Mittlerweile sind daraus 40 gemeinsam gefeierte Fronleichnamsfeste geworden.

Auch in diesem Jahr weilten die Hüngheimer in Hungen, wo sie schon seit Jahren durch Pfarrer Martin Sahm und Festorganisator und Ansprechpartner Markus Weimer empfangen werden. Nach dem von den Damen der Frauengemeinschaften vorbereiteten Frühstück stand der gemeinsame Kirchgang mit anschließender Prozession auf dem Programm.

Insgesamt erlebten die „Hüngheimer“ acht Pfarrer in Hungen. Die Zahl der Prozessionsteilnehmer nahm von Jahr zu Jahr zu, sagte Dirigent Walter Stahl im Gespräch mit unserer Zeitung. So gibt es schon seit vielen Jahren wieder einen Kirchenchor in der Stadt. Und es werden auch wieder Fronleichnamsaltäre aufgebaut. Ebenso hat sich aus dem „Musizieren nach dem Gottesdienst“ zwischenzeitlich ein stattliches Pfarrfest entwickelt, zu dem heute viele Besucher aus nah und fern kommen, um auch die Trachtenkapelle aus Hüngheim zu hören.

Zwischenzeitlich, so Stahl, könne man schon von einer kleinen Fangemeinde sprechen. Nach dem Gottesdienst wurde die Pfarrwiese von vielen fleißigen Helfern zu einer großen Festwiese umgewandelt, auf der kurze Zeit später schon eine zünftige und fröhliche Feststimmung herrschte. Die „Hüngheimer“, die morgens im Gottesdienst Choräle und Kirchenlieder zum Besten gaben, präsentierten dann ihr gesamtes Programm, auch Schlager, Rock und Pop, wovon die vielen Besucher begeistert waren.

Die seit 40 Jahren bestehende Freundschaft erwidern die Hungerner unter anderem dadurch, dass sie jedes Jahr zum traditionellen „Hüngheimer Weinfest“ mit einer Abordnung anreisen und auch hier die Gemeinschaft und die Geselligkeit pflegen.

Zum 40-Jahr-Jubiläum, bei dem neben dem Dirigenten noch sechs weitere Musiker der ersten Stunde dabei waren, hatten die „Hungener“ einen kleinen Festakt vorbereitet. Dabei überreichten sie dem Vorsitzenden Ralf Müller eine Spende und würdigtendie bisherige lange gegenseitige Freundschaft.

