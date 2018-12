Musiker und Sänger boten „Höhepunkte“

Merchingen.Der Musikverein und der Gesangverein Eintracht Merchingen hatten zu ihrem gemeinsamen Weihnachts- und Jahresabschlusskonzert in die evangelische Kirche eingeladen.

Besonderes Motto

Den vielen Besuchern wurde ein abwechslungsreiches, stimmungsvolles Programm geboten, das unter dem Motto „Highlights“ stand.

Nach der Begrüßung der zahlreichen Besucher durch Pfarrer Dr. Dietmar Reizel eröffneten mit dem klangvollen Stück „Concerto d’ Amore“ die Mitglieder des Musikvereins Merchingen unter der Leitung von Dirigent Bernd Otterbach das Konzert. „Einen wunderschönen Abend“ wünschte der Vorsitzende des Gesangvereins Eintracht Merchingen, Volker Graseck. Auch er begrüßte – im Namen der beiden Vereine – die Besucher in der Merchinger Kirche und wünschte ihnen beste Unterhaltung.

Beim „Winter Wonderland“ ließen die Musiker in der Kirche die ersten Schneeflocken rieseln, passend zum Lied fiel auch der erste Schnee im Bauland. Es folgte der Klassiker in Sachen Weihnachtslieder: der Christmas-Song „Rudolf the Rednosed Reindeer“.

Abwechslungsreiches Programm

Der Gesangverein Eintracht setzte mit „Advent“, „Wie leuchtet es über dem Walde“, „Ich fühle das Wunder werden“ und „Lagen im Felde die Hirten bei Nacht“ das gesangliche Programm fort. Es dirigierte Volker Graseck.

Gute Wünsche

Im zweiten musikalischen Programmteil spielte der Musikverein nochmals klassische „Highlights“: „Lord oft the Dance“ und „Weihnachten in den Bergen“.

Der Vorsitzende des Musikvereins, Ralf Kallab, bedankte sich im Namen der beiden Vereine bei den Besuchern und wünsche ihnen alles Gute zum Jahreswechsel und auch für das neue Jahr. Mit gemeinsam gesungenen Potpourri an Weihnachtsliedern – darunter „Leise rieselt der Schnee“, „Fröhliche Weihnacht überall“, „Morgen Kinder wird’s was geben“ und „Es ist ein Ros entsprungen“ – wurde das immer wieder schöne und abwechslungsreiche Konzert beendet. Für das leibliche Wohl der Konzertbesucher sorgten vor der Kirche die Mitglieder des Jugendclubs „Bienenstand“. F

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.12.2018