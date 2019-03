Merchingen.Groß war das Interesse der Ravensteiner an der jüngsten Sitzung des Gemeinderates am Donnerstagabend im Schlosssaal. Dabei stand schwerpunktmäßig die Vorstellung des geplanten Seniorenzentrums im Stadtteil Merchingen auf der drei Punkte umfassenden Tagesordnung.

Das Zentrum wird von der Schwetlick Bauträgergesellschaft aus Offenburg als Investor errichtet und später an den saarländischen Schwesternverband als Betreiber vermietet.

Bürgermeister Hans-Peter von Thenen, der nach langer Krankheit wieder an den Ratstisch zurückgekehrt war und den Vorsitz hatte, begrüßte mehr als 200 interessierte Bürger aus allen Stadtteilen. Nach einstündiger Beratung machte der Gemeinderat einstimmig den Weg für die Aufstellung des Bebauungsplans „Seniorenzentrum“ frei. Der Neubau soll in einem Jahr bezugsfertig sein.

Erster Tagesordnungspunkt war jedoch die erneute Beratung zur Bildung des Gemeindewahlausschusses für die bevorstehenden Kommunalwahlen. Wie von Thenen informierte, besteht der Gemeindewahlausschuss grundsätzlich aus dem Bürgermeister als Vorsitzenden und mindestens zwei Beisitzern. Er sei Vorsitzender, so von Thenen. Und somit sei der am 13. Februar getroffene Gemeinderatsbeschluss aufzuheben und neu zu fassen, denn damals wurde Bruno Nied als Vorsitzender für den erkrankten Bürgermeister gewählt.

Einstimmig wurden die neuen Mitglieder des Gemeindewahlausschusses gewählt: Beisitzer und Schriftführer Bruno Nied, Anita Antoni Beisitzer-Stellvertreter und Schriftführer-Stellvertreterin, Brigitte Stang Beisitzer, Carola Hügel Beisitzer-Stellvertreterin, Edith Regner Beisitzer, Franz Eberhard Beisitzer-Stellvertreter, Hartmut Lang Beisitzer, Winfried Adelmann Beisitzer-Stellvertreter.

Wie von Thenen beim nächsten Tagesordnungspunkt informierte, beabsichtigt ein privater Investor die Errichtung eines Seniorenzentrums im Stadtteil Merchingen.

Im Vorfeld – im November – war eine gemeinsame Vorabstimmung mit dem Landratsamt, dem Investor, dem Planungsbüro und der Stadt erfolgt. Dabei wurden die Rahmenbedingungen und das durchzuführende Bebauungsplanverfahren besprochen. Bei einer Nachbaranhörung im Dezember wurde den Anwohnern der Baugebiete „Bahngarten“ und „Bahngarten II“ das Projekt vorgestellt und dazu Anregungen der Beteiligten entgegengenommen. Tendenziell bestehe eine breite Zustimmung für die Einrichtung dieses Seniorenzentrums, so der Bürgermeister.

Durch den Neubau des Zentrums werde altersgerechter Wohnraum und das zugehörige Pflege- und Betreuungsangebot geschaffen. Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Umsetzung des Bauvorhabens geschaffen werden. Dem Bauträger dankte der Bürgermeister für seinen Mut, hier in Merchingen eine solche Anlage zu schaffen.

Investor Udo Schwetlick stellte in seiner Präsentation den Planentwurf vor. In den letzten Jahren habe sein Unternehmen in der Region zahlreiche neue Wohnanlagen errichtet. Der relativ große Baukörper werde bestens in das vorhandene Gelände integriert.

In dem barrierefreien Gebäude können in drei Wohngruppen je 15 Personen untergebracht werden. Im Dachgeschoss befinden sich weitere 15 größere Wohnungen (bis 65 Quadratmeter Fläche).

Im Eingangsbereich soll eine Cafeteria entstehen. Man überlegt derzeit zusammen mit dem zukünftigen Betreiber, ob man dort nicht einen täglichen Mittagstisch anbieten kann, aus dem dann auch die Schulkinder der benachbarten Grundschule partizipieren können.

Das Gebäude wird ein Flachdach erhalten, das begrünt wird. Das Gebäude soll an die örtliche Fernwärmeleitung angeschlossen werden.

Nach der Beantwortung der Zwischenfragen von Bürgern stellte Thomas Dane den 1958 gegründeten Saarländischen Schwesternverband als möglichen frei-gemeinnützigen Träger des Seniorenzentrums vor. Der Verband ist spezialisiert für den Betrieb von Pflegeeinrichtungen und Diensten und betreuten Wohnungen.

Man biete zudem ein großes Leistungsspektrum für Menschen mit Behinderungen an. Der christliche Träger ist nicht konfessionell gefunden. Man betreibt zudem noch drei Bildungseinrichtungen in Form von Altenpflegeschulen.

Seit Jahren betätigt sich der Verein auch hier in der ländlichen Region und betreibt seit 2009 schwerpunktmäßig eine Pflegeeinrichtung in Boxberg.

Insgesamt, so Danel, wolle man mit diesen kleinen Wohn- und Pflegeeinrichtungen erreichen, dass Menschen Wohnort nah versorgt werden und sie ihren persönlichen Kontakt trotz Einschränkungen aufrechterhalten können.

Auf Nachfrage erklärte Danel, dass vor Ort 40 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Alle angebotenen hauswirtschaftlichen Leistungen, wie Wäscheversorgung, Reinigung und Speisenversorgung würden von einer eigenen Dienstleistungsgesellschaft erbracht. Dane betonte abschließend, dass man sich über eine Zusammenarbeit in Ravenstein sehr freue.

Nach der ausgiebigen Vorstellung des Betreuungskonzeptes stellte Jürgen Glaser vom Planungsbüro IFK-Ingenieure Mosbach das Procedere für die Aufstellung eines notwendigen Bebauungsplanes vor.

Ein planungsrechtlicher Rahmen ist zu schaffen. Die Größe des Baugrundstücks beträgt 0,9 Hektar und ist zudem prädestiniert für dieses Bauvorhaben. Bis zum Satzungsbeschluss sei ein strenges Verfahren zu durchlaufen. Nach vorsichtiger und optimistischer Schätzung könnte die Seniorenwohnanlage in einem Jahr bezugsfertig sein. Ohne weitere Wortmeldungen aus dem Gemeinderat beschloss dieser die Aufstellung des Bebauungsplans „Seniorenzentrum“ im Stadtteil Merchingen. Zudem billigte das Gremium den Vorentwurf des Bebauungsplans und gibt diesen zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit frei. Diese wird in Form einer vierwöchigen Planauslage mit Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung durchgeführt.

Bürgermeister von Thenen sagte abschließend, dass sich die Stadt schon lange ein solches Seniorenzentrum gewünscht habe.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.03.2019