Neue Produktionshalle, weitere Arbeitsplätze

Merchingen.Anton Friedlein stellte in der jüngsten Sitzung des Ravensteiner Gemeinderats Bauanträge vor. Ein Bauherr beabsichtigt, an der Hauswand seines Hauses auf Gemarkung Oberwittstadt eine unbeleuchtete Plakatanschlagtafel für Werbezwecke anzubringen. Diesem Antrag stimmte das Gremium zu.

Keine Zustimmung gab es hingegen für den Antrag eines Bauherrn, der sein Grundstück teilweise mit Blechtafeln eingefriedet hat – ohne Baugenehmigung. Er hatte erneut die Befreiung von örtlichen Bauvorschriften beantragt. Der Gemeinderat hatte dieser Einfriedung in seiner Sitzung im April nicht zugestimmt. Auch der Ortschaftsrat hatte seine Zustimmung verweigert, obwohl die Höhe der Einfriedung wie jetzt beantragt reduziert wurde (von einem Meter auf 80 Zentimeter). Dem Antragsteller wurde vorgeschlagen, einen Doppelstabzaun zu errichten.

In einem weiteren Antrag beabsichtig ein Bauherr, in eine Scheune auf Gemarkung Hüngheim eine Wohnung ein- und an der südlichen Giebelseite einen Balkon anzubauen. Nachdem der Ortschaftsrat seine Zustimmung erteilt hatte, folgte auch der Gemeinderat einstimmig.

Grünes Licht gab es auch für den dem nächsten Bauantrag zum Neubau eines Gerätschuppens in Holzbauweise. Bedingung ist, dass der Mindestabstand zum Straßengrundstück bei einem Meter bleibt.

Weiterer Punkt war der Antrag zur Erweiterung eines Betriebsgebäudes auf Gemarkung Merchingen. Neben baulichen Veränderungen am bestehenden Gebäude soll auch ein zweigeschossiger Anbau erfolgten. „Die Dachneigung wird aber geringfügig überschritten“, sagte Friedlein. Ohne Bedenken stimmte der Gemeinderat dem Bauvorhaben zu und erteilte Befreiung.

Ebenso zugestimmt wurde dem Antrag eines Bauherrn, der sein Wohnhaus auf Gemarkung Ballenberg umbauen und einen zusätzlichen Balkon errichten möchte. Ohne Diskussion genehmigt wurde der Antrag zum Neubau einer Produktionshalle mit Büroanbau und der Errichtung von überdachten Stellplätzen im Gewerbegebiet „Roth“ auf Gemarkung Erlenbach. Wie Ortsvorsteher Bernd Ebert ergänzte, habe der Ortschaftsrat dem Vorhaben zugestimmt und begrüßt, dass diese bereits im Gewerbegebiet ansässige Firma eine weitere Produktionsstätte plant. Durch die neue Produktionshalle würden für Erlenbach weitere Arbeitsplätze geschaffen, was sehr erfreulich sei. F

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 21.12.2018