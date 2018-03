Noch keine Lösung für Grüngutplatz

Anzeige

Nach den Bürgerfragen und der Anerkennung der Niederschrift der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 21. Februar wurden zwei Gewerke für den derzeit in Umbau befindlichen Zentralkindergarten in Oberwittstadt vergeben. Den Auftrag für die Innenputzarbeiten erhielt zum Angebotspreis von 11 368 Euro der preisgünstigste Anbieter, die Firma Schmitt (Osterburken). Die Trockenbauarbeiten wird die Firma Baumgart (Seckach) zum Angebotspreis von 73 383 Euro ausfüh-ren. Beide Vergaben erfolgten einstimmig.

Der Gemeinderat stimmte dann ohne Diskussion – nach erfolgten Erläuterungen – durch Hauptamtsleiterin Kerstin Nunn-Laichinger, der Umstrukturierung der seitherigen Zweckverbände KDRS, Kiru und KIVBF zum Gesamtzweckverband 4I/ zum 1. Juli 2018 zu. Für die Stadt Ravenstein würden sich keine Nachteile ergeben, sagte Nunn-Laichinger.

Problemlos verlief auch die Wahl der von der Stadt vorgeschlagen Schöffen für die Geschäftsjahre 2019 bis 2013. Gewählt wurden: Claudia Hornung (Ballenberg), Armin Stock (Unterwittstadt) und Bernhard Steinbrenner (Erlenbach).

Gemeinderat Bernd Ebert, der derzeit ein solches Amt ausübt, berichtete über die ehrenamtliche und wichtige Arbeit eines Schöffen.

Nach den Bekanntgaben aus der in nicht-öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüssen berichtete Bürgermeister von Thenen unter Punkt „Sonstiges“ vom vorgelegten Energiemonotoringbericht 2017“ der Netze BW. Durch die neu gebauten Windräder ist 2017 ein rasanter Anstieg der Stromeinspeisung auf nunmehr 36 000 Kilowattstunden festzustellen, bei gleichbleibendem Stromverbrauch rund 11 000 Kilowattstunden pro Jahr in der Stadt.

Informativ gab Bürgermeister von Thenen die Abrechnung des neu erschlossenen Baugebietes „Bauer-säcker“ bekannt, deren Baukosten 348 000 Euro Euro betrugen und rund 50 000 Euro unter dem Ansatz geblieben ist. Weitere Informationen gab es über die Anordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe, zur Ausweisung der FFH Gebiete. Nachteile würden hier für die Stadt nicht entstehen sagte von Thenen.

Hüngheims Ortsvorsteher Sven Seemann bat, dass die Stadt doch die Kosten für einen Mülleimer für das Jugendhaus übernehmen solle. Ortsvorsteher Erik Pfeiffer (Unterwittstadt) erkundigte sich nach dem Sachstand des seit Jahresbeginn geschlossenen Grüngutplatzes in Ravenstein. Der Bürgermeister berichtete hierzu, dass die KWIN derzeit ein Konzept entwickelt – das bis 1. Januar 2019 – vorliegen soll, wo es zukünftig Grüngutplätze im Neckar-Odenwald-Kreis geben solle. „Im Moment gibt es noch keine Lösung für die Stadt, es wird aber daran gearbeitet.“ Festzustellen sei aber, so der Bürgermeister, dass es im Stadtgebiet mehr Feuer gebe und auch die Ablagerungen im Wald zunehmen. Bis auf weiteres haben die Ravensteiner aber die Möglichkeit, ihr Grüngut auf den in Rosenberg bestehenden Grüngutplatz zu abzuliefern.

Für Ballenbergs Ortsvorsteher Clemens Walz bedeutet dies, wie er sagte, dass man auf Jahre hinaus, keinen eigenen Grüngutplatz mehr habe, was für ihn und auch die Bürger kein Dauerzustand sein kann. Er bat deshalb die Stadtverwaltung, eine entsprechende „Notlösung“ für Ravenstein zu erarbeiten.

Nach dem Sachstand „Bürgerauto“ erkundigte sich Gemeinderat Deuser. Hierzu entgegnete von Thenen, dass dieser Tage weitere Gespräche mit den am Projekt beteiligten stattfanden. Man ist zuversichtlich, dass bis zum Spätsommer dieses Fahrzeug in Dienst gestellt wer-den kann.

Gemeinderat Gramling bat um Informationen über die zukünftige Holzvermarktung. Ortsvorsteher Jürgen Ullrich informierte darüber, dass der diesjährige Pfingstmarkt in einer anderen Form organisiert wird und alle Vereine mit einbezogen werden. Der Erlös der Veranstaltung wird nicht mehr, wie seither, dem Förderverein Schlossbetrieb zufließen, sondern unter den beteiligten Vereinen aufgeteilt. Dadurch ist auch eine neue Abrechnungsform der Veranstaltung, entweder über die Stadt oder Gründung einer GbR erforderlich. Von der Kämmerei wurde ihm bereits zugesagt, dass dies über die Stadt möglich ist, was der Bürgermeister aber ablehnte.

Ullrich bat nochmals im Namen der Ortschaftsverwaltung, die Abrechnung über die Stadt vorzunehmen. Außerdem bat er den Bürgermeister, in dieser Sitzung Stellung zu beziehen, weshalb er den Wunsch bisher ablehne. Die vom Bürgermeister gegebene Antwort zu diesem Punkt wurde allerdings in dieser Form so nicht akzeptiert, er versprach aber, sich in der Verwaltung dieser Thematik nochmals anzunehmen. F

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.03.2018