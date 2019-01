Örtliches und kulturelles Leben bereichert

Berichte und Ehrungen langjähriger Mitglieder durch den Blasmusikverband und den Verein standen im Mittelpunkt der 55. Generalversammlung des Musikvereins im Gemeinschaftshaus.

Oberwittstadt. Nach der musikalischen Eröffnung durch vier Mu-sikstücke unter Leitung von Dirigent Christoph Stahl begrüßte Vorsitzender Andreas Eberhard Musiker und Gäste.

Vielzahl von Aktivitäten

Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder und den gespielten Trauerchoral „Herr gib uns Frieden“ ließ Schriftführerin Angelika Mai das abgelaufene Vereinsjahr Revue passieren.

Sie erwähnte in ihrem detaillierten Bericht eine Vielzahl von Aktivitäten, darunter die Teilnahme der Kapelle am Fastnachtsumzug der Merchinger „Brogge“, das Frühlingskonzert mit einem abwechslungsreichen Programm und einem zuvor durchgeführten Probewochenende. Einen guten Erfolg verzeichneten wiederum das Maibaumfest und das Grünkernfest.

Besondere musikalische Höhepunkte waren die Auftritte in Hardthausen und beim Brückenfest in Oberndorf, die Teilnahme am Weinfest in Unterschüpf sowie das „Fanspiel“ am Sportfest des TSV Oberwittstadt.

Weiterhin erwähnte die Schriftführerin das Sommer- und traditionelle Grünkernfest, die Umrahmung vieler kirchlicher Veranstaltungen wie Prozessionen, das Spielen von Ständchen, den Martinsumzug und den Weihnachtsmarkt, der mit verschiedenen Weihnachtsliedern umrahmt wurde.

„Im abgelaufenen Jahr hatte die Kapelle 19 öffentliche Auftritte absolviert und traf sich zu 48 Musikproben“, blickte die Schriftführerin zurück.

Der Vorstand hat in vier Sitzungen aktuelle Themen besprochen. Auch im neuen Jahr stehen schon wieder mehrere Termine fest, so das Frühlingskonzert am Ostersonntag, ein böhmischer Abend mit den fröhlichen Dorfmusikanten aus Ballenberg wie auch das traditionelle Grünkernfest. Beim Kelterherbst in Niedernhall spielt der Musikverein zur Unterhaltung auf.

Ehrungen

Den Kassenbericht erstattete Kassierer Lukas Rothengaß. Das finanzielle Polster hat sich, durch die Anschaffung von Fleece-Jacken, die eine Erweiterung der bestehenden Uniform darstellen, etwas reduziert.

Die beiden Kassenprüferinnen Irmgard Frank und Sonja Herold sprachen dem Kassierer eine einwandfreie Arbeit aus. Beanstandungen gab es keine, so dass die Entlastung des Vorstandes einstimmig erfolgte. Sonja Herold und Irmgard Frank werden das Amt der Kassenprüfer auch im kommenden Jahr ausführen.

Die Ehrungen verdienter und langjähriger Musiker durch den Vorsitzenden bildeten den nächsten Tagesordnungspunkt. Für ihr zehnjähriges aktives Musizieren wurden Jannik Göller und Christoph Stahl mit der Vereinsehrennadel in Silber geehrt. Mit der Vereinsehrennadel in Bronze mit Lorbeerkranz wurde Armin Jenninger geehrt, der seit 20 Jahren in der Kapelle die Trompete spielt.

Bereits 30 Jahre ist Manfred Riegler im Verein aktiv, der sich neben dem Spielen des Flügelhorns noch im Vorstand als Beisitzer betätigt und bei der Organisation von Veranstaltungen mithilft. Er wurde für dieses große Engagement mit der Vereinsehrennadel in Gold mit Lorbeerkranz ausgezeichnet.

Sowohl Irmgard Frank als auch Norbert Schmitt haben vor 50 Jahren mit dem Musizieren im Verein begonnen. Beide sind, so der Vorsitzende, fest im Verein verwurzelt und erhielten für diese Leistung einen Präsentkorb.

Seitens des Blasmusikverbandes Tauber-Odenwald-Bauland ehrte dessen Vorsitzender Herbert Münkel im Rahmen der Hauptversammlung die beide verdienten Musiker Irmgard Frank und Norbert Schmitt mit der großen goldenen Ehrennadel des Deutschen Blasmusikverbandes und würdigte deren besondere Leistungen in dieser langen Tätigkeit im Dienste der Blasmusik. Er wünschte beiden noch lange viel Spaß am Musizieren. In seinem Grußwort dankte Münkel für die freundliche Einladung und überbrachte die Grüße des Verbandsvorstandes. Dem Verein wünschte er abschließend eine weitere gute Entwicklung.

Vorsitzender Eberhard ehrte dann noch zahlreiche fördernde Mitglieder für ihre treue Mitgliedschaft zum Verein, dies waren: Erna Eberhard für 25 Jahre; Bernhard Hügel, Martin Müller, Michael Putz jeweils für 50 Jahre sowie Alois Schmitt und Gerd Wohlfart für ihre jeweils 60-jährige Mitgliedschaft. Für ihre Treue zum Verein überreichte der Vorsitzenden allen Geehrten neben einer Urkunde ein Präsent.

In ihrem Grußwort überbrachte Ortsvorsteherin Irmgard Frank die Grüße des stellvertretenden Bürgermeister Thomas Hornung und des Stadt- und Ortschaftsrates Oberwitt-stadts. Ihren ganz besonderen Dank sprach sie den Musikern für die musikalischen Aktivitäten über das ganze Jahr aus. Sie bereicherten das örtliche und kulturelle Leben im Dorf in besonderer Weise.

Besondere Anerkennung

Eine besondere Anerkennung galt allen Geehrten mit dem Wunsch, den Verein nach besten Kräften weiterhin zu unterstützen. Für die Zukunft wünschte die Ortsvorsteherin dem Musikverein alles Gute und weiterhin viel Freude an der Musik.

Zum Ende der harmonischen Versammlung bedankte sich der Vorsitzende für die geleistete Arbeit und die stets gute Zusammenarbeit. In seinen Dank schloss Eberhard auch den Dirigenten Christoph Stahl mit ein, der mit großem Einsatz die Kapelle leitet, wie auch bei Marina Stern, die sich sehr für die „Junge Musik Ravenstein“ engagiert. Dem Vorsitzenden war es noch ein besonderes Anliegen, allen Helfern, die den Verein bei den vielen öffentlichen Veranstaltungen unterstützen, zu danken. F

