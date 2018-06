Ostgiebel und Stuckdecken gesichert

Anzeige

Der Stuck-Engel an der Decke im Renaissance-Herrenhaus des Schlosses Merchingen hat Grund zum Lächeln: Seine Rettung wurde in Angriff genommen.

Merchingen. In zwei Sälen im ersten Obergeschoss des Herrenhauses von Schloss Merchingen sowie in einem Flur des Erdgeschosses werden die teils bereits beschädigten Stuckdecken gesichert. Auch der Ostgiebel, der sich in letzter Zeit in Richtung Dachstuhl neigte, wurde stabilisiert.

Gestern Vormittag übergab Karl Eugen Graf Neipperg, Mitglied des Kuratoriums der Denkmalstiftung Baden-Württemberg, den Zuwendungsvertrag der Stiftung an den Eigentümer des Herrenhauses, Hans-Sigmund Freiherr von Berlichingen.