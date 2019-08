Pater Thomas verlässt sein „liebgewordenes“ Ballenberg

Ballenberg.Der in der Seelsorgeeinheit Krautheim-Ravenstein-Assamstadt beliebte Pater Thomas wird nach fünfjähriger erfolgreicher Arbeit die Pfarrei verlassen und Ende August eine neue Stelle in der Seelsorgeeinheit Oberhausen/Philippsburg antreten. Aus der gesamten Seelsorgeeinheit waren die Kirchenbesucher am Samstagabend zum zentralen Verabschiedungsgottesdienst in die Pfarrkirche St. Johannes der Täufer nach Ballenberg gekommen. Pater Thomas fiel der Abschied sichtlich schwer, denn er mus sein inzwischen „liebgewordenes“ Ballenberg verlassen. Dort wurde er sehr gut aufgenommen, hatte viele Freunde und fühlte sich sichtlich wohl.

Viele Besucher in der Kirche

Nach dem feierlichen Einzug in das Gotteshaus begrüßte Pfarrer Bernhard Metz, Leiter der Seelsorgeeinheit, die vielen Besucher in der Kirche. Pater Thomas zelebrierte im Beisein seiner Mitbrüder, Pater Jörg Nies, Pfarrer Anton Gleißner, Pfarrer Trudpert Kern sowie Diakon Volker Schmieg seinen letzten Gottesdienst. Dieser wurde mit Liedbeiträgen der Gesangvereine Ballenberg/Unterwittstadt/Erlenbach, dirigiert von Christine Öchsner, umrahmt. Pfarrer Metz stellte als Vertreter Pater Kurian Thomas vor, der über die Sommermonate in der Seelsorgeeinheit tätig sein wird, bis die Stelle dann wieder mit einem neuen Pater besetzt wird.

Mit offenen Armen aufgenommen

Im Namen des Mesnerteams und des Pfarrgemeinderates bedankte sich Josef Weber bei Pater Thomas für das seelsorgerische Wirken vor Ort. In seinem vorgetragenen Abschiedsgedicht betonte Weber, dass sein stets freundliches Wesen für die „Ravensteiner“ etwas ganz Neues gewesen ist. Mit offenen Armen wurde er damals bei Dienstantritt empfangen. Leider müsse man sich heute von einem liebgewordenen Menschen trennen. „Hab Dank für diese schöne Zeit“, sagte er zu Pater Thomas und wünschte ihm für die Zukunft an seiner neuen Wirkungsstätte alles Gute. Auch die Ministranten verabschiedeten sich von ihm, Sarah Barie sprach im Namen aller. Diese schöne und vertraute Zeit mit ihm hätte man sich noch länger erhofft. Sie wünschte Pater Thomas, dass Gott ihn auf seinem weiteren Berufs - und Lebensweg begleiten möge.

Der Gesangverein „Frohsinn“ aus Gommersdorf, unter der Leitung von Karin Endres, widmete Pater Thomas die beiden Lieder „Mensch ärgere dich nicht“ und „So schön war die Zeit“. Pfarrer Bernhard Metz überreichte zum Abschied ein Kreuz, eine Osterkerze sowie einen Geschenkkorb mit teils heimischen und indischen Produkten.

Vor 20 Jahren dachte er nicht daran, dass er einmal nach Europa kommen würde, erklärte Pater Thomas. Der Weg von Indien dorthin war für ihn nicht leicht, aber es sei seine Berufung gewesen, den Menschen zu dienen. Vor fünf Jahren kam er schließlich nach Ballenberg. Hier habe er neue Menschen kennengelernt, die ihn freundlich aufgenommen haben, wofür er herzlich dankte.

Ebenso kannte er die schönen Momente an, die er in der Seelsorgeneinheit mit den Menschen erlebte. Sein Dank gilt auch Pfarrer Metz sowie dem Pfarrgemeinderat und dem Mesnerteam, insbesondere Josef Weber, der für ihn die „rechte und linke Hand“ geworden ist und für ihn wie ein Vater war.

Stehempfang im Pfarrhof

Nach dem Segen und dem Schlusslied „Maria, dich lieben ist allzeit mein Sinn“ folgte im Pfarrhof ein Stehempfang, bei dem sich die Gäste persönlich vom Pater verabschiedeten. Umrahmt wurde dieser von der Musikkapelle Ballenberg unter der Leitung von Günter Schmierer. F

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.08.2019