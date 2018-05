Pfingstmarkt von Besuchern überrannt

Anzeige

Der erste markante Höhepunkt des Tages setzte der Stand mit den angebotenen kulinarischen Genüssen der Jugendfeuerwehr. Die sehr schmackhaft zubereiteten Spezialitäten waren schnell vergriffen, so dass immer wieder nachproduziert werden musste.

Karussell für die Kinder

Besonders erfreut waren die Kinder über das große im Schlosshof aufgebaute Karussell, das immer sehr gut frequentiert war. Erstmals konnten sich die großen und kleinen Kinder in der neuen Hüpfburg so richtig austoben wie auch in der benachbarten „Alla hopp“-Anlage, wo die Kinder viel Spaß hatten.

Der eigentliche Markttag am Dienstag, begann mit einem traditionellen Mittagessen. Mehr als zwanzig Händler – so viele wie schon lange nicht mehr – beteiligten sich am Krämermarkt, der von jeher zum prägenden Bild des Pfingstmarktes gehört.

In ihren Verkaufsständen präsentierten eine bunte Vielfalt ihrer Waren und Produkte. So gab es unter anderem Spielzeug, Kleidung, Holz- und Geschenkartikel, Gewürze, Haushaltswaren sowie verschiedene Honigsorten, schmackhaften Käse und Blumen.

Die Oltimer - und Historikfreunde aus Oberkessach hatten mit ihren Fahrzeugen aus alter Zeit für eine weitere Bereicherung des diesjährigen Pfingstmarktes gesorgt, wie auch die Mitglieder des Jugendhauses „Bienenstand“, die auf der „Alla hopp“-Anlage mit den Kindern Spiele durchführten.

Kulinarische Genüsse

Viele kulinarische Genüsse in und um das Schloss warteten auf die Besucher. Für die Kinder stand ein großer Vergnügungspark mit Schiffschaukel, Schießbude und Kinderkarussell an allen Tagen zur Verfügung. Am Süßwarenstand gab es viele Leckereien wie gebrannte Mandeln und Zuckerwatte. Die Besucher kamen um die Kaffeezeit in den Schlosssaal, der voll besetzt war, um Kaffee und einen schmackhaften Kuchen zu genießen. Zum Festausklang des überaus erfolgreichen Marktes spielte am Abend im Schlosssaal die Musikkapelle Merchingen zu Tanz und Unterhaltung auf.

Von Seiten des Ortschaftsrates und des Festausschusses waren sowohl Bernd Otterbach als auch Ortsvorsteher Jürgen Ullrich mit dem diesjährigen Marktverlauf mehr als zufrieden.

„Der Besuch am Pfingstmontag sprengte alle Erwartungen“, sagte Otterbach. So viel wie in diesem Jahr war an einem Pfingstmontag in den letzten Jahren noch nie los. Auch am Dienstag sei der Besuch gegenüber dem Vorjahr ebenfalls sehr gut gewesen, sagte Otterbach.

Er zeigte sich gegenüber den Fränkischen Nachrichten überzeugt, dass das neu erarbeitete Festkonzept mit den eingearbeiteten Neuerungen bestens bei den Besuchern angekommen sei. F

