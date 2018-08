Ravensteiner reagierte richtig

Ravenstein.Richtig reagiert hat nach Angaben der Polizei ein Ravensteiner zwischen Samstag und Montag, nachdem er bereits am Samstag einen Anruf bekommen hatte, in dem ihm ein Gewinn in Höhe von 38 700 Euro versprochen worden war. Der Mann sollte gemäß der Aufforderung des Anrufers vorab 1000 Euro für die Geldtransportfirma transferieren. In einem weiteren Telefonat wurde er aufgefordert, in „iTunes“ zu bezahlen. Das „iTunes“-Guthaben sollte sich der Geschädigte bei einem Supermarkt besorgen.

Nachdem der 70-Jährige während eines weiteren Anrufs angab, bereits bei der Polizei gewesen zu sein, beendete der mutmaßliche Betrüger das Gespräch.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 22.08.2018