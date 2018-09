„Ravi“ endete mit Spielen und Geschichten auf dem Waldsofa

Unterwittstadt.Mit der letzten Aktion „Waldabenteuer“, durchgeführt von der Kfd Frauengemeinschaft Ballenberg/Unterwittstadt, endete das diesjährige Ferienprogramm „Ravi“ in der Stadt Ravenstein.

Zehn „Innenarchitekten“ trafen sich in Unterwittstadt am Kinderspielplatz. Gemeinsam ging es dann in den Wald, wo die Jungen und Mädchen mit viel Eifer und Kreativität in ihrem großen Haus, dem Wald, aus Ästen und Zweigen ein „Waldsofa“ bauten.

Geschichten vorgelesen

Danach konnten sie es sich so richtig bequem machen und bei der „Häschen Hipp- und Hopp-Geschichte“ genau hinhören. Bei den Waldquizfragen und beim Zapfenkorbwurf hatten die Kinder viel Freude. Das Spiel „Der Waldschrat“ sorgte dann für Bewegung und Gelegenheit zum Toben.

Voller Tatendrang suchten die Kinder verschiedene Naturmaterialien zusammen und bastelten mit viel Energie einen Blätterstock und einen Natur-Webrahmen daraus. Manche hatten auch Lust und bauten in der Zeit noch ein schützendes, schmuckes Waldtipi. Nach dem erlebnisreichen Nachmittag wurden die Kinder noch von ihren Betreuerinnen Andrea Retzbach, Marlies Ebel-Walz, Annette Baumann und Tanja Stahl zu einem feinen Waldschmaus eingeladen, der aus gebackenen Häschen, Käseigel, Waldkuchen, Brötchenbaum, Wurst und einer Gemüseplatte bestand.

Und wo haben die Kinder den Schmaus genossen? Natürlich auf dem selbst gebauten, gemütlichen Waldsofa. F

