„Return“ sorgt für Stimmung

Erlenbach.Wenn „Return“ zum Gig aufspielt, so heißt das, Musik aus den alten Zeiten des Rock’n’Roll lebt wieder auf. Die Musiker Peter an der Gitarre, German am Bass und Thomas als Sänger haben Verstärkung bekommen: Ulf am Schlagzeug, Sonya ergänzt den Gesang und Klaus an den Keyboards. Das Repertoire reicht von ZZ-Top, Joe Cocker, Dire Straits, Manfred Mann und Deep Purple bis zu den Beatles, Spencer Davis Group, Eric Clapton, Golden Earring, Metallica und Europe. Nach den erfolgreichen Auftritten 2014 und 2017 ist es dem Freizeitverein erneut gelungen, die Band wieder nach Erlenbach zu holen – und zwar am Samstag, 13. Oktober, um 21 Uhr im Bürgerzentrum in Erlenbach.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.09.2018