Krautheim.25 Jahre Arbeitsjubiläum feiert Frau Nicole Göker bei der Firma Wöhrle Metallwarenfabrik in Krautheim. Die Jubilarin ist im Versandbüro beschäftigt. In einer kleinen Feierstunde erhält Frau Göker als Dank der Geschäftsleitung ein Präsent, so wie die Ehrenurkunde der IHK Heilbronn.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.01.2016