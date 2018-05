Kooperation mit dem Schulstandort ist geplant

Krautheim.Der Gemeinderat Krautheim empfing zu Beginn seiner Sitzung am Donnerstag Besuch von der Arnold Umformtechnik GmbH. Direktor Dirk Döllner und Bernd Weidner, Leiter des Werks im Gewerbe- und Industriepark Mittleres Jagsttal in Dörzbach, stellten dem Gremium die geplanten Baumaßnahmen an ihrem dortigen Standort vor.

Dieses wurde von dem Unternehmen der Würth Group Ende 2013 bezogen. In

...

Sie sehen 22% der insgesamt 1781 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.01.2015