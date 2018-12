Sanierung des Farrenstalls geht weiter

Ein Jahresrückblick, ein Ausblick auf 2019 sowie der Bauantrag eines Unternehmens standen im Mittelpunkt der Ortschaftsratssitzung in Erlenbach.

Erlenbach. Zu dieser letzten Ortschaftsratssitzung des Jahres 2018 begrüßte Ortsvorsteher Bernd Ebert eine große Anzahl interessierter Zuhörer im Bürgerzentrum. Nach den Anliegen und Fragen aus der Bürgerschaft gab Ortsvorsteher Ebert die in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse bekannt.

Im Umlaufverfahren wurde dem Bauantrag zum Neubau eines Wohnhauses auf Gemarkung Erlenbach zugestimmt.

In seinem detaillierten Jahresbericht informierte Ortsvorsteher Ebert, dass sich der Ortschaftsrat im zu Ende gehenden Jahr zu zwei öffentlichen und vier nichtöffentlichen Sitzungen getroffen habe. Eine große Aufgabe sei erneut die Aufstellung der Bänke sowie deren „Einsammlung“ im Herbst gewesen.

Feldwege saniert

Als erfreuliche Maßnahmen im Ort nannte Ebert die Feldwegsanierung sowie die Erneuerung der Außenwand des Farrenstallgebäudes durch freiwillige Helfer. Die Altglascontainer wurden an den Festplatz verlagert. Zudem habe der Gemeinderat Bauanträge und Bauvoranfragen beschlossen.

Mehrere Firmen errichteten im Industriegebiet „Roth“ Fabrikhallen. Dafür sei es notwendig, die dortige Straße für weitere Firmenprojekte mit einem Kostenaufwand von rund 120 000 Euro zu verlängern, was aber noch nicht abgeschlossen sei. Denn eine weitere Verlängerung sei in Planung, sagte der Ortsvorsteher. Auch kulturell habe sich im Stadtteil Erlenbach einiges getan. Zahlreiche Feste und Konzerte wurden veranstaltet.

Weiterhin ohne Bürgermeister

In seinem Bericht ging der Ortsvorsteher auch auf die derzeitige Situation in der Stadt Ravenstein ein, wo man seit Mai ohne Bürgermeister arbeite, was eine Herausforderung sowohl für den Gemeinderat als auch für den stellvertretenden Bürgermeister Thomas Hornung darstelle.

Dem Gremium sowie Hornung sprach Ebert ein ganz großes Kompliment aus, wie auch der Verwaltung und den „lieben Helfern“, zwei ehemaligen Mitarbeitern, die im Hintergrund mit dafür sorgen, dass der Betrieb weiter rund läuft, so Ebert.

Dank galt auch dem Ortschaftsrat für die stets konstruktive Zusammenarbeit sowie allen Freiwilligen und nicht zuletzt den Mitarbeitern des Bauhofs. In seinen Dank schloss Ebert auch den Helferkreis ein, der sich um die Migranten im Stadtteil kümmert.

In seinem kurzen Ausblick auf das kommende Jahr bemerkte Ebert, dass man weiter ohne Bürgermeister arbeiten müsse. Diese Herausforderung werde man meistern, man denke positiv, denn alle wüssten, dass man die Arbeit ohne Bürgermeister schaffen werde.

Angebot des Ortsvorstehers

Ebert erinnerte auch an die bevorstehende Kommunalwahl im Mai, bei der es sowohl im Ortschaftsrat Erlenbach als auch bei den Vertretern des Gemeinderats personelle Veränderungen geben werde. Er selbst werde weder im Ortschaftsrat noch im Gemeinderat auf der Liste stehen, denn er wolle den neu zu bildenden Gremien nicht im Wege stehen. Ebert deutete aber an, dem neuen Ortschaftsrat das Angebot machen zu wollen, dass er Ortsvorsteher bleibe, wenn das gewollt sei.

Eingehend auf die Erlenbacher Wünsche im Haushaltsjahr 2019 sagte Ebert, dass Reparaturen am und im Bürgerzentrum vorgesehen seien. Die Sanierung des Farrenstalls soll fortgeführt werden. An der Leichenhalle im Friedhof soll eine erforderliche Dachreparatur erfolgen. Zudem sollen die Idee einer geänderten Friedhofsbelegung und die damit veränderte Struktur der Grabnutzung und der Wunsch nach Rasenurnengräber aufgegriffen werden. Ein Vor-Ort-Termin soll erfolgen.

Eine Herausforderung werde die neue Kindertagesstätte in Oberwittstadt sein, da seit der Ausarbeitung der Pläne enorm viele Kinder geboren worden seien. Das derzeit im Umbau befindliche Gebäude komme schon an seine Kapazitätsgrenzen. Es sei deshalb daran gedacht, den Kindergarten in Erlenbach weiter zu nutzen. „Entscheidungen sind aber noch nicht gefallen“, sagte Ebert. Im Stadtteil wünsche man sich zudem einen verbesserten Zugang zum Internet.

Erfreulich sei auch die Wiedereröffnung des ehemaligen Gasthauses „Zum Ochsen“ nach einem neu erstellten Konzept.

Leider habe das erforderliche Hochwasserschutzkonzept in Erlenbach noch nicht ganz fertiggestellt werden können. Es werde aber weiter daran gearbeitet.

Wie Ebert beim nächsten Punkt berichtete, ist ein Brief an die Anrainer mit Waldgrundstücken an öffentlichen Wegen in Vorbereitung, mit der Aufforderung zur Durchforstung von Lichtraumprofilschnitten.

Neue Produktionshalle

Unter dem Punkt 7, der neu in die Tagesordnung aufgenommen wurde, befasste sich der Ortschaftsrat mit dem Antrag zum Neubau einer Produktionshalle mit Büroanbau, zur Errichtung von 13 überdachten Stellplätzen und zur Aufstellung von fünf Containern, die zu Lagerzwecke dienen sollen, auf den Grundstücken Flurstücknummer 4660/5 und 4660/8 der Gemarkung Erlenbach.

Wie man auf dem Bauplan sehen könne, so Ebert, werde die Baugrenze an mehreren Stellen des Grundstücks geringfügig überschritten, was begründbar sei. „Wichtig ist aber“, so Ebert, „dass durch die Überschreitung des Baufensters die bestehende und ausgewiesene Grünfläche nicht berührt wird“. Dem Bauantrag wurde zugestimmt. Von den nicht eingehaltenen Festsetzungen des Bauantrages wird Befreiung erteilt.

