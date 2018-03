Schmidt-Knotz zum Ehrenmitglied ernannt

Anzeige

Ein besonderes Ereignis war das mit Erfolg veranstaltete Schinkenwurstfest.

Der Vorsitzende bedankte sich im Namen des Gesangvereins bei der Familie Ullrich für die Bereitstellung der Räume und ihre Mithilfe beim Schinkenwurstfest, welches auch in diesem Jahr stattfinden wird. Die interne Weihnachtsfeier und das Weihnachtskonzert mit dem Musikverein im Schloss rundeten die Aktivitäten im vergangenen Jahr ab. Wie der Vorsitzende weiter betonte, hatte der Verein elf Termine zu verzeichnen. Die Sänger trafen sich zu 30 Singstunden, und fünf Beerdigungen wurden musikalisch umrahmt.

Der Vorstand traf sich zu vier Sitzungen. Abordnungen waren zudem beim 85. Geburtstag von Ehrenmitglied Elsbeth Kunz in Boxberg, beim Ehrungsabend zum Chorleiterjubiläum von Josef Stahl in Hüngheim und auf der Trauerfeier der Gruppenvorsitzenden Ilona Becker in Leibenstadt.

In seiner Eigenschaft als Chorleiter bat Graseck, die Sänger darum, die Singstunden besser zu besuchen, da man beim Gruppensingen nur eine kleine Abordnung sei.

Kassenwartin Gisela Attinger erstattete den umfangreichen Kassenbericht. Fritz Keller und Klaus-Michael Frost bestätigten eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung sowohl der Kassenwartin als auch des Vorstands erfolgte einstimmig.

In seinem Grußwort bedankte sich Ortsvorsteher Jürgen Ullrich bei den Vereinsmitgliedern für ihr großes Engagement. Viele Veranstaltungen wurden gesanglich bereichert und die viele Arbeit mit großer Bravour gemeistert.

Unter Punkt „Verschiedenes“ ging man nochmals auf das Gruppensingen ein. Es wurde gefragt, ob man mit dem Gesangverein Rosenberg einen gemeinsamen Chor bilden möchte, da der Gesangverein Merchingen personell nur noch aus wenigen Mitgliedern besteht. Eine diesbezügliche Entscheidung wird noch getroffen.

Für ihre großen Verdienste und ihre langjährige Mitgliedschaft im Gesangverein wurde die stellvertretende Vorsitzende Annemarie Schmidt-Knotz zum neuen Ehrenmitglied ernannt. Der Vorsitzende bedankte sich für ihre großen Leistungen, denn sie gehört dem Verein schon seit 42 Jahren als Sängerin an und übt seit 1999 das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden aus. Die Sänger bedankten sich bei ihr mit einem langanhaltenden Applaus. F

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.03.2018