Schönes und Kulinarisches

Merchingen.Adventskränze, weihnachtliche Dekoration, Kerzen, Holzarbeiten, Gestricktes, Glühwein und Waffeln – das alles und mehr bietet der Weihnachtsmarkt in der Ulmenstraße in Merchingen morgen, Sonntag. Diese Adventsausstellung wird ehrenamtlich von kunsthandwerklich begabten Frauen und Männern aus Merchingen organisiert. Schon seit 15 Jahren gibt es den kleinen, aber feinen Markt, der regelmäßig die Massen in die Ulmenstraße und besonders in die urige, weihnachtlich dekorierte Scheune lockt. Der Markt ist ein Treffpunkt für die Dorfgemeinschaft und darüber hinaus. Bei einem heißen Getränk kann man sich auf die Vorweihnachtszeit einstimmen. Der Bewirtungserlös kommt einem sozialen Zweck zugute. Geöffnet ist der Markt von 11 bis 18 Uhr. Ab 15 Uhr spielt die „Junge Musik Ravenstein“.

Die Ulmenstraße ist am Sonntag von „Mariannes Blumenlädle“ bis zum Anwesen Ullrich gesperrt. sab

