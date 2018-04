Schreinerarbeiten am Zentralkindergarten für 66 508 Euro

Anzeige

Die Ausschreibung umfasst die Arbeiten für den Straßenbau im „Chamissoweg“ im Bereich des Kindergartens, das Anlegen von Parkplätzen sowohl im Kin-dergartenbereich als auch in der Nähe des Kindergartens.

Auf dem Gelände werde außerdem ein Spielplatz für den Kleinkindbereich angelegt, sowie ein Spielplatz für Kinder, die älter als drei Jahre sind. Zum Submissionstermin lag von der Firma Mackmull ein Angebot über 432 834,59 Euro vor, was rund zehn Prozent über den veranschlagten Kosten liegt. Ein Gemeinderat fand die Vorlage dürftig, man habe sich, wie sonst üblich, eine Kostenaufschlüsselung der Arbeiten vorgestellt. Schließlich vergab der Gemeinderat mit einer Enthaltung den Auftrag an die Firma Mackmull.

Ortsvorsteher Walz bat die Verwaltung, sich nochmals Gedanken über den in der Stadt fehlenden Grüngutplatz zu machen. Man sollte doch untersuchen, ob nicht die alte Kläranlage in Ballenberg für diesen Zweck geeignet sei. Es sei ein Unding, ständig nach Rosenberg zu fahren, um sein Grüngut an den dort vorhandenen Platz der KWin zu bringen, was derzeit durch die bestehende Umleitung sehr erschwerend sei.

Ein nichtöffentlicher Teil schloss sich nach dieser denkwürdigen und nicht alltäglichen Sitzung an. Am Ende gingen die Diskussionen vor dem Schloss noch weiter. F

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.04.2018