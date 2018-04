Schwarzwildjagd nur mit Landwirten

Breiten Raum nahm auch die Ehrung langjähriger und verdienter Mitglieder ein, die von Kreisjägermeister Heitmann, dessen Stellvertreterin Barbara Eck-Jaroschinsky und Schriftführerin Angelika Metzger durchgeführt wurde.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Daniela Alter, Hubert Bott, Wolfgang Brand, Peter Kobar, Thomas Link, Walter Löwe, Andreas Mall, Thomas Meidel, Gerald Niederdorfer, Michael Sauer, Christian Schäfer, Ingeborg Völker-Engler und Bernhard Weniger mit der Urkunde und Treuenadel in Silber geehrt.

Die Urkunde und Treuenadel in Gold für ihre 40-jährige Mitgliedschaft in einer jagdlichen Vereinigung erhielten Roland Burger, Gerhard Heyder, Josef Kaiser, Hubert Lang, Dr. Werner Schreiber, Karl-Heinz Strauß und Ernst Wagner.

Die Ehrung für ihre 50-jährige Mitgliedschaft erfuhren Engelhard Ballweg, Reinhold Ballweg, Heinz Farrenkopf, Klaus Gruse, Heinrich Müller und Armin Stobbe.

Für 60 Jahre Mitgliedschaft ehrte Kreisjägermeister Heitmann Hermann Essig und Walter Jägle und überreichte ihnen Urkunde und Treuenadel in Gold mit der entsprechenden Jahreszahl.

Für ihre Verdienste um die Jagd wurden Renate Kersten-Heitmann und Martin Meidel mit der Verdienstnadel in Bronze der Kreisjägervereinigung Buchen und Roland Braun sowie Egon Bermayer mit der Verdienstnadel in Silber des Landesjagdverbandes ausgezeichnet.

Für zehnjährige aktive Mitgliedschaft als Jagdhornbläser wurde Johannes Kämmer mit der Ehrennadel des Landesjagdverbandes in Bronze geehrt.

Insgesamt 20 Jahre repräsentierten Hans Kübler und Anton Volkert als Jagdhornbläser die Jägerschaft in der Öffentlichkeit und wurden mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet.

Die Ehrennadel in Gold für 30-jährige Mitgliedschaft in einer Bläsergruppe erhielt Albrecht Reichert und die Ehrennadel in Gold für 40 Jahre erhielt Ernst Kromer, Karl-Heinz Strauß und Burkhard Goldschmidt.

Zur Gehörnbewertung medaillienverdächtiger Rehbocktrophäen wurden leider nur wenige Gehörne vorgelegt. Eine Silbermedaille erhielt dabei Karl-Heinz Mertel für einen in Seckach erlegten Rehbock und Kurt Balles für einen in Schlossau erlegten Rehbock. Eine Goldmedaille für Ihre Trophäe erhielten Rene Adelmann (Ballenberg), Linus Gehrig (Unterwittstadt) und Martin Weick (Sindolsheim). we