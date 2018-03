Schwerpunkt ist der Zentralkindergarten

Anzeige

Erfreuliche Ergebnisse für 2017

Der vorgelegte Haushalt schließt in den Einnahmen und Ausgaben in „Rekordhöhe“ von je 8 839 100 Euro ab, wovon auf den Verwaltungshaushalt 6 739 600 Euro und auf den Vermögenshaushalt 2 159 500 Euro entfallen. In einem kurzen Rückblick auf das Jahr 2017, wofür noch kein Abschluss vorliegt, betonte Münch, dass man ein gutes Jahresergebnis erzielen konnte. Erfreulich sei 2017 die Zuführung zum Vermögenshaushalt. Geplant waren 289 100 Euro, sie ist auf 1 134 000 Euro gestiegen. Innere Verrechnungen und Haushaltsreste seien dabei noch nicht berücksichtigt.

Zu den Eckdaten des Haushaltes 2018 kommend sagte Münch, dass das Volumen des Verwaltungshaushaltes von 6 255 725 Euro (Ansatz 2017) auf nunmehr 6 739 600 Millionen Euro im Ansatz 2018 steigern werde. Das Volumen des Vermögenshaushaltes steigt ebenfalls von 1 481 200 Euro auf jetzt 2099 500 Euro. Als wesentliche Einnahmen nannte Münch die Einnahmen aus der Gewerbesteuer von 425 000 Euro (Vorjahr: 350 000 Euro), den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 1 575 000 Euro, Schlüsselzuweisungen des Landes (1 689 000 Euro), Gebühren von 725 000 Euro sowie sonstige laufende Einnahmen in Höhe von 263 900 Euro.

Einnahmen steigen

Erfreulich sei, dass die Grundsteuereinnahmen ohne Änderung der Hebesätze um rund 25 000 Euro ansteigen werde. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der größte Einnahmeposten, sei um 170 000 Euro gestiegen, ebenso die Schlüsselzuweisungen des Landes.

Die größten Posten auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushaltes, so Münch, seien die Personalausgaben mit 1 875 000 Euro, gefolgt vom Verwaltungs- und Betriebsaufwand (1 546 550 Euro), der Kreisumlage (882 000 Euro) und der FAG-Umlage (650 000 Euro). Die Zuführung zum Vermögenshaushalt beträgt stolze 727 000 Euro.

Sie zählt zu den Einnahmen im Vermögenshaushalt, ebenso wie Einnahmen aus Veräußerungen (150 000 Euro), Zuweisungen für Investitionen von (476 000 Euro), 46 500 Euro aus einer geplanten Rücklagen-Entnahme und einer Kreditaufnahme, deren Höhe vom Vorjahresergebnis abhängen wird.

Bei den Ausgaben sind 1 543 000 Euro – mehr als 70 Prozent des Gesamtvolumens – für Baumaßnahmen eingeplant. Schwerpunkt werde der Ausbau des Zentralkindergartens Oberwittstadt.

Zusätzlich seien für den Grundstückserwerb 250 000 Euro vorgesehen sowie 256 000 Euro zur Tilgung von Krediten.

2016 und 2017 seien keine Kreditaufnahmen notwendig gewesen, im Jahr 2018 aber schon. Der Schuldenstand im Kernhaushalt werde, wie Münch sagte, voraussichtlich 2 155 300 Euro betragen.

Der Stand der allgemeinen Rücklage betrug Ende 2017 insgesamt 361 638 Euro und wird sich durch die geplante Entnahme auf 159.638 verringern, liege aber immer noch über den gesetzlichen Vorgaben.

Viele Investitionen stehen an

In einem kurzen Ausblick sagte Münch, es stünden viele Investitionen an, sowohl im Finanzplanungszeitraum von 2017 bis 2021, als auch darüber hinaus. Das werde den Handlungsspielraum der Stadt deutlich einschränken. Es sei zu überlegen, ob wirklich alle wünschenswerten Maßnahmen umgesetzt werden können, aber auch, ob Maßnahmen, die in erster Linie Pflichtaufgaben darstellen, überhaupt finanzierbar seien. Es müsse darauf geachtet werden, die Vorhaben nur entsprechend der finanziellen Möglichkeiten anzugehen, um eine Überschuldung zu vermeiden.

Nach diesem beeindruckenden Zahlenwerk folgte der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Ravenstein für 2018. Die Einnahmen und Ausgaben im Erfolgsplan belaufen sich auf jeweils 495 000 Euro. Im Vermögensplan stehen 607 900 Euro. Die Details erläuterte Kämmerer Münch.

Die Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018 sowie auch der Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung durch den Gemeinderat erfolgte einstimmig. Auch die Haushaltsreste aus dem Jahr 2017 wurden wie vorgelegt beschlossen. Bürgermeister Hans-Peter von Thenen bedankte sich bei Kämmerer Benedikt Münch sowie seinem Team für das bestens aufgearbeitete und dargelegte Zahlenwerk.

Ortsvorsteher Jürgen Ullrich betonte in seinem Redebeitrag, dass der diesjährige Haushalt wieder hervorragend und nachvollziehbar dargestellt worden sei. Er zeige deutlich, dass man in Ravenstein wieder einiges bewege, was aber nur durch die gute Konjunkturlage möglich sei.

Auffallend war für Ullrich, dass sich unter anderem die Personalkosten im Kindergartenbereich um 95 000 Euro erhöhten, was bedeute, dass die Stadt den Kindergartenbereich 2018 aus dem Verwaltungshaushalt mit 396 825 Euro bezuschusst. „Kinder sind unsere Zukunft“, so Ullrich, „hier sollte nicht gespart werden“. Aber man müsse trotzdem die Kosten im neuen Kindergarten genau im Auge behalten.

Rückläufige Verschuldung

Im Vermögenshaushalt sei man „heftig“ unterwegs, so Ullrich. Alle Ausgaben, insbesondere Kosten für den Generalwildwegeplan, den Kindergartenneubau, Zuschüsse und weitere Investitionen seien seines Erachtens erforderlich und müssten teilweise als Pflichtausgaben gesehen werden. Erfreulich nannte Ullrich die Pro-Kopf-Verschuldung der Stadt, die Ende 2017 bei 767,28 Euro und beim Eigenanteil Wasser bei 306,19 liege. Insgesamt betrage sie 1073,47 Euro und sei rückläufig ist. Was die Zukunft allerdings bringe, sei ungewiss. F

