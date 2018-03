Segensreiche Arbeit ist „Kultur pur“

Anzeige

Viele Aktivitäten

Schriftführerin Christine Oechsner ließ die vielen Aktivitäten nochmals Revue passieren. So erwähnte sie die Mitgestaltung des Dreikönigsfestes, der Auferstehungsfeier in der Osternacht und die Umrahmung des Hagelfeiertages. Beim Gruppensingen der Sängergruppe I in Osterburken beteiligte sich der Chor mit mehreren Liedern. In freudiger Erinnerung geblieben sei das Sommerfest an der Blockhütte und die Wanderung an die Herrnwaldhütte mit Waldführung durch Förster Hubert Müller. Im September nahmen Mitglieder an einem Stimmbildungskurs teil, ebenso am Dekanats-Chortag. Der Verabschiedungsgottesdienst von Organist Konrad Karlein wurde vom Chor mitgestaltet. Mit der Nikolausfeier wurde das aktive Vereinsjahr beendet.

Zehn kirchliche Anlässe wurden musikalisch umrahmt, ebenso wie sieben Beerdigungen. Darüber hinaus waren fünf weltliche Auftritte zu verzeichnen. Der Chor traf sich zu 38 Singstunden, der Vorstand zu drei Sitzungen. Die Schriftführerin freute sich, dass dem Chor eine Sängerin neu beigetreten ist.

Einen positiven Kassenbericht erstattete Maria Schaller. Yvonne Fackelmann und Manuela Kretschmer bescheinigten eine einwandfreie Kassenführung. Die Entlastung nahm Bettina Nebenführ vor.

Wertvoller Dienst

Im Namen des Cäcilienverbandes Freiburg ehrte Präses Pfarrer Trudpert Kern Marianne Falkenberger für ihre 65-jährige Mitgliedschaft im Kirchenchor. Kern bedankte sich bei der Sängerin für ihren wertvollen Dienst im Sinne der Musica Sacra und überreichte ihr einen Dankesbrief von Dompfarrer Dekan Wolfgang Gaber sowie ein Bild von König David.

Im Namen des Badischen Sängerbundes freute sich Hubert Heffele über die ehrenvolle und freudige Aufgabe, mit Marianne Falkenberger eine langjährige Sängerin des Kirchenchores für ihre Verdienste um den Chorgesang ehren und auszeichnen zu dürfen. Heffele überreichte ihr die Ehrenurkunde des Badischen Chorverbandes sowie die goldene Ehrenbrosche. Von Seiten des Vereins wurde die Sängerin zusätzlich mit einer Ehrung bedacht.

Elke Autrata wurde für ihre 30-jährige und Ulrike Barie für ihre zehnjährige Mitgliedschaft geehrt. Sie erhielten beide neben einer Ehrenurkunde die Anstecknadel des Vereins in Silber.

Nach dem Lied „Auf der Heide blühen die letzten Rosen“, dirigiert von Christine Oechsner, folgten die Neuwahlen zum Vorstand unter der Leitung von Ortsvorsteher Clemens Walz. Einstimmig wurde Josef Gulden zum Vorsitzenden wiedergewählt, wie auch die stellvertretende Vorsitzende Maria Schaller, Schriftführerin Christine Oechsner und Kassenwartin Maria Schaller. Das Amt der Notenwarte führen Sabine Hornung und Maria Schaller aus. Zu neuen Kassenprüfern wurden Marita Wachter und Ulrike Barie gewählt. Fähnrich ist Elmar Weber, seine Stellvertreter und Begleiter ist Joachim Falkenberger sowie Franz Schwab. Pressewart ist Rolf Breitenbach. Zu Stimmführern im Alt wurde Bettina Nebenführ, Sopran Beate Reuter, Tenor Klaus Retzbach und im Bass Franz Schwab gewählt.

Den Bericht der Chorleiter erstattete Dirigent Hubert Müller. Der Verein habe sich bei seinen Auftritten wieder gut präsentiert. Müllers Dank galt allen Sängern für ihr Engagement sowie auch dem Frauenchor für dessen zahlreichen Auftritte und insbesondere die feierliche Umrahmung der Beerdigungen.

Weiter dankte Müller, auch im Namen von Christine Oechsner und Bettina Nebenführ, dem Vorsitzenden Josef Gulden für die stets gute Zusammenarbeit. Er bat die Aktiven, auch weiterhin recht zahlreich zu den Singstunden zu kommen und Werbung für neue Mitglieder zu machen.

Präses Pfarrer Trudpert Kern be-dankte sich im Namen der Seelsorgeeinheit für die vielen Aktivitäten des Chores in seiner Kirchengemeinde, die Begleitung der Gottesdienste und Kirchenfeste in hoher gesanglicher Qualität. Sein Dank galt auch dem Dirigententeam. Er träume schon lange davon, einen Seelsorgeeinheits-Chortag der sieben Chöre zu veranstalten und wünschte sich, dass die Sänger noch viele Jahre Freude am Singen haben.

Ortsvorsteher Clemens Walz bedankte sich für die vielen Aktivitäten und tollen Leistungen. Die segensreiche Arbeit des Chores sei „Kultur pur“.

Unter Punkt „Verschiedenes“ dankte Vorsitzender Gulden dem Dirigententeam, das in gemeinsamer harmonischer Weise den Chor bei seinen vielen Auftritten dirigiert, und überreichte ein Präsent.

Nach weiteren Dankesworten an Präses Pfarrer Kern und an die Aktiven gab Vorsitzender Gulden die weiteren Termine bekannt. Mit dem Lied „Ein guter Tag zu Ende geht“, das Bettina Nebenführ dirigierte, wurde die Versammlung beendet. F

