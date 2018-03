Soziale Gerechtigkeit im Mittelpunkt

Anzeige

Hüngheim.Auf ein erfolgreiches Vereinsjahr blickte der VdK-Stadtverband Ravenstein in seiner Mitgliederversammlung am Sonntagnachmittag im Gasthaus „Zum Brunnenwirt“ im Hüngheim zurück. Vorsitzender Michael Putz freute sich, dass trotz des heftigen Schneeeinbruchs viele Mitglieder zur Versammlung gekommen waren, in deren Mittelpunkt neben den einzelnen Berichten auch Ehrungen langjähriger Mitglieder standen.

Ein besonderer Gruß des Vorsitzenden galt der Familie Juliane und Burkhard Schulz. Wie Putz betonte, sei der Sozialverband VdK die größte gemeinnützige und überparteiliche Organisation aller Sozialversicherten sowie Menschen mit Behinderungen in ganz Deutschland. Im Mittelpunkt der Arbeit stehe soziale Gerechtigkeit, Hilfe zur Selbsthilfe und der Erhalt der sozialen Sicherungssysteme. Den Tätigkeitsbericht erstattete Manfred Rohleder. Der Vorstand habe sich seit der vergangenen Generalversammlung zu vier Sitzungen getroffen, in denen unter anderem die Veranstaltungen des Vereinsjahres besprochen und geplant wurde. Der Mitgliederstand erhöhte sich um sechs auf nunmehr 166 Mitglieder, was Rohleder als „sehr erfreulich“ bezeichnete. Ein schöner und ereignisreicher Vereinsausflug habe im vergangenen Herbst in Markelsheim stattgefunden.

Seit zehn Jahren im Verein

Den Kassenbericht erstattete Renate Voigt. Marco Deuser sprach in seinem Prüfbericht keine Beanstandungen aus. Die Entlastung erfolgte einstimmig. Vorsitzender Putz hatte dann die ehrenvolle Aufgabe, zahlreiche langjährige Mitglieder mit einer Ehrenurkunde auszuzeichnen. Seit zehn Jahren gehören dem VdK-Stadtverband Jürgen Gulden (Ravenstein), Wolfgang Köhler (Osterburken), Anita Löffler (Ravenstein), Achim Möhler (Ravenstein), Hans-Jürgen Rumez (Schöntal), Verena Rumez (Schöntal), Roland Stickel (Ravenstein) und Herbert Wolpert (Ravenstein) an. Vorsitzender Putz bedauerte es, dass keines der zu ehrenden Mitglieder bei der Versammlung anwesend war. Zum Abschluss informierte der Vorsitzende darüber, dass am 16. Juni ab 15 Uhr ein Sommerfest an der Hüngheimer Grillhütte geplant sei. Am Ende der harmonischen Versammlung informierten Juliane und Burkhard Schulz von der Ergo-Versicherung, einem Partner des VdK, über Neuerungen der Versicherung und beantworteten von den Mitgliedern gestellte Fragen. F