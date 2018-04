Spielgemeinschaft mit Oberwittstadt geplant

Anzeige

Jugendleiter Benjamin Jark erstattete den Bericht über die Jugendarbeit die im Jugendfußball Ravenstein beheimatet ist. 21 Trainer und Betreuer halten den Spielbetrieb der Mannschaften von den Bambinis bis zur A-Jugend aufrecht. Sehr erfolgreich nehmen sie in verschiedenen Spielgemeinschaften am Spielbetrieb teil. Zudem hatten die Mannschaften viele weitere Aktivitäten zu verzeichnen. Jark bat die Mitglieder, die Jugend tatkräftig zu unterstützen.

Insgesamt 55 Kinder aus allen Stadtteilen Ravensteins nehmen in zwei Gruppen aktiv am angebotenen Mutter-Kind-Turnen teil, wie Bernhard Eckert in Vertretung von Swantje Jas berichtete.

Den Bericht für die Abteilung Frauenturnen erstattete Gisela Adelmann, die mitteilte, dass sich die Teilnehmerinnen einmal wöchentlich zum gemeinsamen Walken treffen. Ein Höhepunkt war erneut der am Sportfest ausgerichtete Lauftreff.

Die von Beate Reuter geleitete Rückenschule verzeichnete im Vorjahr wieder einige Aktivitäten. So fanden regelmäßig Übungsstunden im Bürgerhaus statt, an denen sich durchschnittlich zwölf bis 14 Turnerinnen beteiligten.

Andreas Rothengaß beendete die Spartenberichte mit dem Bericht der Schützenabteilung, die mit einer Mannschaft an den Wettkämpfen teilnahm und nach Ablauf der Runde einen guten 8. Tabellenplatz belegte. Bei den ausgetragenen Vereinsmeisterschaften siegte Andreas Rothengaß und Karl Stang wurde Schützenkönig.

Im Bericht des Vorstandes ging Armin Schmitt auf dessen geleistete Arbeit im vergangenen Jahr ein, der sich mit der Ausrichtung des Sportfestes sowie der Platzpflege befasste. Das vergangene Jahr sei, wie er sagte, im sportlichen Bereich für den Verein nicht ganz einfach gewesen, denn bereits nach dem zweiten Spieltag habe der Trainer die Mannschaft verlassen. Einen geeigneten Nachfolger zu finden, gestalte sich schwierig.

Kassenbericht erstattet

Kassenwart Bernhard Eckert erstattete den detaillierten Kassenbericht. Die Entwicklung der Mitgliederzahlen bezeichnete Eckert als sehr erfreulich, denn diese erhöhten sich im vergangenen Jahr erneut von 280 auf 290 Mitglieder.

Matthias Weber, der mit Timo Pflüger die Unterlagen geprüft hatte, lobte den Kassier für seine ordentliche und umfangreiche Arbeit und beantragte die Entlastung des Vorstandes, die einstimmig erfolgte.

Ortsvorsteher Clemens Walz wünschte in seinem Grußwort dem neu gewählten Vorsitzenden Fabian Nuber eine glückliche Hand bei der Führung der Vereinsgeschäfte. Seine Gratulation galt auch den Geehrten. Wenn Mitglieder 50 Jahre einem Verein angehören, so Walz könne man feststellen, dass dieser eine gute Basis habe. Dem Verein wünschte er, auch in einer schwierigen Zeit, alles Gute und viel Erfolg für eine gute Zukunft. Ralf Strasswiemer informierte darüber, dass beim bevorstehenden Sportfest erneut wieder der 2. Ballenberger Stadtlauf stattfinden wird.

Unter Punkt „Verschiedenes“ informierte Nuber darüber, dass die erste Seniorenmannschaft des SV in der kommenden Spielrunde 2018/2019 eine Spielgemeinschaft mit der zweiten Mannschaft des TSV Oberwittstadt eingehen werde.

Wie man aus den Berichten zu entnehmen war, ist im Verein vieles im Umbruch.

„Die schwierige Zeit im Fußball geht auch am SV Ballenberg nicht vorbei“, sagte Nuber, der auch betonte, dass man nicht einfach sagen könne, wir machen weiter so, was im Verein einen nicht gewollten Stillstand bedeuten würde. Deshalb seien neue Ideen zu entwickeln, um den Verein in eine weitere gute Zukunft zu führen.

Nuber lud hierzu alle Mitglieder ein, aktiv mitzuhelfen und sich weiter für den Verein zu engagieren. F

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 28.04.2018