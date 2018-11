Stark verwitterte Säule musste ersetzt werden

Oberwittstadt.Der Heimat- und Kulturverein Oberwittstadt, mit nahezu 100 Mitgliedern, befasst sich neben der Bewirtschaftung des Dorfgemeinschaftshauses auch mit der Pflege der Kultur im Stadtteil sowie auf dessen Gemarkung, wo heute noch zahlreiche Kleindenkmale in Form von Bildstöcken zu finden sind.

Viele davon wurden bereits restauriert und teils wieder an den „alten“ Standorten aufgestellt. Eine dem Verein angegliederte Abteilung „Kleindenkmale“, die sich aber zwischenzeitlich aufgelöst hat, hatte zuvor die Restauration von drei Bildstöcken in Auftrag gegeben.

Der letzte, restaurierte Bildstock, der eine Kreuzigungsszene zeigt, stammt aus dem Jahre 1804 und wurde jetzt wieder in der Brentanostraße in Richtung Unterwittstadt aufgestellt.

„Der untere Sockel der Statue konnte zwar noch gerettet und restauriert werden und wird nun für den neuen Bildstock verwendet“, sagte Elvira Brabenetz gegenüber unserer Zeitung bei der Aufstellung. „Die Säule war jedoch so stark ver-wittert, dass sie nicht mehr gerettet werden konnte und ersetzt werden musste.“

Das Bildmotiv „Kreuzigungsszene“ wurde, so gut es ging, restauriert und wird im Steinemuseum in Oberwittstadt aufbewahrt. Der Bildstock, der jetzt am neuen Standplatz steht, stand früher vor dem Haus Henninger in der Mörikestraße.

Thomas und Elmar Rothengaß sowie Alexander Volk hatten die Aufstellung des Bildstocks vorbereitet, das Gelände modelliert und das benötigte Fundament betoniert. „Diesen drei Helfern ist besonders für ihre Arbeit zu danken“, sagte Elvira Brabenetz.

Diplomrestaurator und Steinmetz Roman Legner aus Bad Mergentheim hatte in vielen Arbeitsstunden den historischen Bildstock mühevoll restauriert. Er selbst war in dieser Woche bei der fachmännischen Aufstellung mit dabei.

Nachdem sich die Abteilung „Kleindenkmale“ im Verein leider aufgelöst hat, wird diese nunmehr vom Hauptverein verwaltet. Die Aufstellung dieses Bildstockes sollte aber noch finanziert werden, deshalb wird die Bevölkerung des Stadtteils Oberwittstadt gebeten, dieses einmalige Projekt mit einer Spende zu unterstützen. F

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.12.2018