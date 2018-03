„Starke Werte für eine gute Politik“

Anzeige

Die CDU sei aus den Trümmern des zweiten Weltkrieges durch den Zusammenschluss evangelischer und katholischer Christen entstanden. Heimat und Tradition seien für die Christdemokraten wichtig.

„Wir müssen den Menschen konkret sagen, was wir meinen“, betonte Hagel. Die liberale Lebenseinstellung der CDU sei bei der Bildung sichtbar. In diesem Land solle jeder die gleichen Chancen haben, ob arm oder reich – und egal woher er komme. Aus diesem Grunde stärke die CDU die Real- und Hauptschulen. „Bei uns beginnt der Mensch nicht ab dem Abitur“, so Hagel, der unter anderem auch hinzufügte: „Man muss sich auch um die Menschen kümmern, denen es nicht so gut geht. Wir Christdemokraten sagen ja zum Kindergartenausbau, zu jungen Familien und zu alleinerziehenden Eltern.“

Im Anschluss stand Hagel den vielen Gästen Rede und Antwort. Themen waren dabei die Digitalisierung, der Breitbandausbau, die Grundsicherung für Arbeitslose, die Innere Sicherheit und die Verbannung von Dieselfahrzeugen. Mögliche Fahrverbote seien extrem kritisch zu sehen und sicher keine Heilsbringer, so Hagel abschließend. jüh

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 22.03.2018