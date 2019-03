Straße sorgt für Bedenken

Oberwittstadt.Zum Jahresende 2018 wurden die An - und Umbauarbeiten an der ehemaligen Grundschule zur neuen Kindertagesstätte „Entdeckerzwerge“ der Stadt Ravenstein in Oberwittstadt fertiggestellt. Der Kindergarten mit vier Kindergartengruppen und einer Krippengruppe hat im Januar bereits den Be-trieb aufgenommen. Die Baufirma konnte vor Wintereinbruch die Außenanlage nicht mehr ganz fertigstellen.

In dieser Woche wurden die Bauarbeiten wie das Einfassen der Spielgeräte und das Ausbringen der Holzhackschnitzel für den Fallschutz aufgenommen. Auch der Oberboden wird aufgebracht und teilweise Rollrasen verlegt. In den ersten beiden Aprilwochen sind die Zaunarbeiten und der Asphalteinbau vorgesehen.

Die offizielle Eröffnung und Einweihung sowie Segnung des Um- und Neubaus dieser rund 2,5 Millionen teuren Baumaßnahme findet am Sonntag, 14. April, um 14 Uhr im Festzelt am Sportgelände des TSV Oberwittstadt statt. Im Anschluss an die Einweihungsfeier findet ein Tag der offenen Tür mit Besichtigung des Gebäudes für Interessierte statt.

Bei aller Euphorie über dieses neue Gebäude äußerten bereits besorgte Eltern Sicherheitsbedenken. Eine nicht ungefährliche Gefahrenquelle könnte die bestehende Rechtskurve an der Dorfeinfahrt, von Schwabhausen kommend, darstellen. Hier wurde zwischenzeitlich angeregt, Leitplanken zur Sicherheit der im Außenbereich spielenden Kinder anzubringen. Es wäre nicht auszudenken, wenn hier ein Auto aus welchen Gründen aus immer aus der Kurve getragen würde, so die Eltern.

Vorstellbar wäre auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 Stundenkilometer, deren Einhaltung sich aber sicherlich schwierig gestalten würde. F

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.03.2019