Täter schlagen Wand ein

Ballenberg.Mit roher Gewalt haben sich Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag Zutritt in das Sportheim des SV Ballenberg in der König-Albrecht-Straße verschafft. Statt wie bei einem Einbruch normalerweise üblich, eine Tür oder ein Fenster aufzubrechen, schlugen die Täter eine komplette Wand ein.

Geringe Beute

Durch das 50 mal 50 Zentimeter große Loch gelangten die Einbrecher in das Gebäude und entwendeten einen geringen einstelligen Geldbetrag sowie einen Laptop. Beamte des Polizeireviers Buchen haben die Ermittlungen übernommen. Sie nehmen Hinweise unter Telefon 06281/9040, entgegen.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 30.04.2019