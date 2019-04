„Top 10“ der vergangenen zehn Jahre

Voll des Lobes war das Publikum über das Osterkonzert des Musikvereins Oberwittstadt am Ostersonntag im voll besetzten Saal des Gemeinschaftshauses.

Oberwittstadt. Das Konzert des Musikvereins Oberwittstadt stand unter dem Motto „ Best of 10 Years“ und war Dirigent Christoph Stahl gewidmet, der vor zehn Jahren in Oberwittstadt den Dirigentenstab übernahm. Die Musiker präsentierten den Musikfreunden, die nicht nur aus Ravenstein, sondern auch aus den umliegenden Gemeinden gekommen waren, in diesem zweistündigen Konzert eine Auswahl der beliebtesten Stücke aus den Konzerten der letzten zehn Jahre.

Sehr guter Besuch

Vorsitzender Andreas Eberhard freute sich über den sehr guten Besuch trotz herrlichem Sommerwetter. Ein besonderer Gruß galt Bürgermeister Hans-Peter von Thenen, dem Ehrenvorsitzenden Alois Schmitt, dem Ehrendirigenten Michael Putz sowie dem aktiven Ehrenmitglied Norbert Schmitt sowie den Mitgliedern des Fanclubs.

Anfang April 2009 hat Christoph Stahl die erste Musikprobe dirigiert. Dass der damalige Vorstand die richtige Entscheidung getroffen habe, so der Vorsitzende, bestätige die inzwischen zehnjährige erfolgreiche und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Aus diesem Grund präsentiere die Musikkapelle an diesem Konzertabend eine „Best-of-Jubiläumsausgabe“ mit den beliebtesten Titel der Konzerte aus den letzten zehn Jahren.

Dirigent Christoph Stahl führte durch das kurzweilige musikalische Programm. Die Mitglieder der Kapelle hatten bei einer Abstimmung über die 89 gespielten Titel der vergangenen zehn Jahre die besten und beliebtesten Lieder ausgewählt und so das diesjährige Programm gestaltet. Eröffnet wurde es mit dem Titel „Young Life“ von Manfred Schneider aus dem Konzert von 2013.

Danach folgte ein Medley „Italo pop Classics“, arrangiert von Erwin Jahreis, wo unter anderem die bekannten Lieder „Azzuro“ und „Gloria“ zu hören waren.

Gut unterhalten wurden die Gäste auch mit dem nächsten Stück, dem Titel „The Second Waltz“ von Dmitri Shostakovich, arrangiert von André Waignein. „Der nächste Titel“, so Stahl, „ist außer Konkurrenz, denn dieses Stück wurde von der Kapelle bei noch keinem Konzert gespielt“. Es erinnere ihn aber an seine Dirigentenprobe bei seiner damaligen ersten „Schnupperprobe“ im Jahr 2009 in Oberwittstadt.

In die Hitliste der besten zehn Titel wählten die Musiker das Lied „Leningrad“ von Billy Joel im Arrangement von Ron Sebregts, das die Musiker gerne spielen, was sie anschließend eindrucksvoll unter Beweis stellten.

Leistungsabzeichen abgelegt

Vor dem letzten Stück des ersten Programmteils ehrte Marina Stern, Vorsitzende der Jungen Musik Ravenstein, Janis Volk (Trompete) und Beate von Thenen (Querflöte), die beide das Leistungsabzeichen in Bronze ablegten. Stern gratulierte zu diesem Erfolg und wünschte beim Musizieren in der Kapelle weiterhin viel Spaß.

Das nächste Musikstück „Simon and Garfunkel“, ein Medley for Band (Arrangement von Kurt Gäble) belegte in der Abstimmung einen guten Platz. Entspannt lehnten sich die Besucher bei diesem zehnminütigen Stück zurück, in dem sie die Lieder „Bridge over troubled Water“, „Mrs. Robinson“ „I am a Rock“ und „The Boxer“ auf sich wirken ließen.

Im zweiten Programmteil ging es mit dem Stück „Adventure for Concert Band“ von Markus Götz, der mit dem Lied eine fiktive Filmmusik geschaffen hat, weiter. Diesen Titel wählten Musiker ebenso unter die „Top 10“ wie auch das nächste Stück, die schöne neue Polka „Böhmischer Frühling“ des erfolgreichen Komponisten und Hergolshäuser Musikanten Rudi Fischer.

Beim „James Bond Returns“ machte der ultimative Geheimagent einen musikalischen Abstecher nach Oberwittstadt. Arrangiert wurde die Filmmusik von Ken Dye. Ein weiteres musikalisches Highlight an diesem Abend war „Nessaja“, „Song from the Musical ’Tabaluga’“ von Kurt Gäble arrangiert. Mit „Pirates of The Caribbean“ von Ted Ricketts war man schon fast am Ende des fantastischen Konzertes angekommen.

Mit dem letzten Lied, „Eiger, A Journey to the Summit“ erinnert Komponist James Swearingen an eine wahre Begebenheit: Im Alter von neun Jahren verlor John Harlin seinen Vater, der beim Versuch, den Eiger zu besteigen, im Jahre 1966 über 1200 Meter in die Tiefe stürzte. Die Musiker setzten dieses Werk brillant um, was die Besucher begeisterte.

Nach lang anhaltendem Beifall gab die Kapelle mit „Abba Gold“, das in der Abstimmung den ersten Platz belegte, eine Zugabe, mit der sich die Musiker von den Zuhörern verabschiedeten.

